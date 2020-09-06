“服务实体经济 助力‘双循环’” 中信银行亮相服贸会“云上展厅”

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展在京隆重开幕。中信银行作为服贸会金融服务专题展参展商代表之一，通过“云上展厅”以线上形式亮相本届展会，通过数字平台提供智能匹配、供需对接、意向订单、电子签约等方面服务，向国内公众和境外客户展现各类特色产品与优质的金融服务，展示以金融活水赋能实体经济的切实举措与成果。

在本届服贸会上，一批对外开放新政策首次发布，跨境服务贸易也成为展会关注的焦点。中信银行以“下手早、创新快、产品全”等特点，推出的跨境电商一体化服务在业内占据较大市场份额。今年与国内主要跨境电商头部企业的平台服务已于6月上旬实现重大版本升级，为中小外贸企业进一步提供“结算+融资+交易”的全线上服务体验，进一步助力国家稳就业、稳外贸的政策目标。同时，中信银行今年年初推出了为大型跨国交易网站下游商户提供收款便利的产品“信银致汇”，为国内电商客户提供一站式“开户、提现、结汇、融资”等服务，具备“安全、极致、普惠”的显著优势。此外，中信银行还上线了“一般贸易集中收汇”产品，该产品首创电商平台一般贸易出口商户自动收汇方案，解决目前该类客群面临的“收汇难、时效慢、风险大、费率高”等难题。

今年以来，中信银行坚决贯彻落实国家决策部署，在中国人民银行、银保监会、国家外汇管理局的指导下，出台七大措施积极支持疫情期间“稳外贸”工作。一是减费让利，减免抗疫相关的跨境汇款费用、降低抗疫相关贷款利率；二是优化外贸企业线上服务流程，提高业务办理便利化程度；三是深化与海关、口岸办合作，通过“百国畅汇”等产品提升结算效率；四是为进出口小微企业开辟绿色通道，解决该类企业“短小频急”诉求；五是深化与中国进出口信用保险公司对接合作，为已投保企业加大融资支持；六是强化“走出去”企业特别是“一带一路”沿线国家重点项目融资支持；七是利用外汇领域传统专业优势为企业提供专业外汇工具，帮助企业提升经营效率、管控外汇风险。据统计，中信银行1-8月进出口贸易融资余额较年初增长65%，其中出口贸易融资余额较年初增长49%，进口贸易融资余额较年初增长71%（人民币口径）。（牛广文）

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