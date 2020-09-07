服贸会，真过瘾！（锐财经）

9月6日，在2020年中国国际服务贸易交易会上，一批新技术、产品、成果以及服务示范案例纷纷亮相。图为在服贸会综合展区拍摄的仿真服务机器人（右）。

新华社记者 任 超摄

9月6日，观众在服贸会瑞士展台向工作人员咨询瑞士手表。

本报记者 徐佩玉摄

9月5日，观众在服贸会上观看来自青海的非物质文化遗产手工艺品。

胡庆明摄（人民视觉）

无人零售车、机器人银行柜员、模拟演唱会、VR试衣镜……在2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）上，各种各样新鲜的服务体验让参观者目不暇接、直呼过瘾。数据显示，仅9月5日开幕当天，服贸会就吸引了9.5万人次前来参观。

服贸会的高热度与高人气，也让不少中外参展商看到了其中的商机。记者通过采访发现，相关企业普遍对中国服务贸易的发展持乐观态度，并纷纷借服贸会的平台展示“绝活”，抢抓新一轮对外开放的机遇。

“有了机器人真方便”

在服贸会上，中国建设银行带来的5G+智能银行的仿真机器人“大堂经理”凭借超高的颜值、亲切的问候、专业的解答，吸引了很多观众驻足。

据介绍，这款机器人依托人工智能技术，搭建银行网点高频知识库和专业知识库，通过仿生控制系统来智能化匹配交流场景。这位“大堂经理”融合了5G、物联网、人工智能、远程交互、生物识别等核心技术，勾勒出未来银行的网点形态。在仿真机器人“大堂经理”以及建设银行远程协助、远程审核、远程营销等全新服务场景下，客户可以全自助办理业务，服务体验更加高效，“有了机器人真方便”。

在百度公司的展区内，百度大脑、飞桨、智能云、Apollo、小度、智能小程序等AI业务及产品同样有着不一般的功能。比如，百度垃圾分类小程序基于AI视觉与语音识别能力，首创了语音搜索快问快答模式，用户手不动、眼不转就能获得最精准的搜索结果，最多可以同时为10种垃圾提供分类信息。

“数字贸易正在不断为世界贸易发展注入新动能、开辟新空间。”百度公司首席技术官王海峰说。

美团副总裁陈荣凯表示，作为以“互联网+服务业”为主业的平台，美团一直注重通过技术创新推动服务行业各生产要素、经营环节与数字技术全面融合，不断促进生活服务企业转型升级。“例如，美团商业大脑通过运用人工智能中的知识图谱技术，在合法合规的情况下，对平台的公开数据进行深入挖掘和分析，助力商家智能运营，有效提升了经营效率。7月，美团平台小店消费复苏率超90%，新增小店达到9万余家。”

“对在华发展更有信心”

对更多商家来讲，服贸会不仅是展示自身竞争力的平台，更是寻求合作共赢的窗口。

作为较早进入中国的跨国企业，赛诺菲巴斯德在服贸会上展出了多款全球领先的流感疫苗技术和产品。赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平说，服贸会不仅为各方携手打造国际防疫保护屏障提供了重要交流平台，更让企业深刻感受到了中国营造更高层次对外开放、鼓励创新、优化营商环境的决心。“我们备受鼓舞，对在华发展更有信心。”

苏宁控股集团董事长张近东表示，服贸会为广大企业提供了拓展新合作、发掘新市场的平台和契机。

“作为深耕消费服务行业30年的零售企业，苏宁正处于云化发展、开放赋能的新阶段，我们将顺应新格局、新趋势，利用好国内国际两个市场，化资源为优势。一方面，深度参与全球服务价值链，发挥全品类、全场景、全客群的优势，服务全球消费市场；另一方面，紧跟数字经济升级步伐，充分依托智慧零售生态体系，加大新基建的投资和建设，促进行业转型与高质量发展。”张近东说。

物美集团去年成功收购了德国麦德龙集团在华业务后，双方在各方面都进行了成功融合。今年，物美多点实体零售数字化转型入选2020服贸会业态创新示范案例，企业对开放发展也有了更高期望。

“麦德龙拥有全程可追溯的食品安全体系——麦咨达，已经覆盖4500多个商品，可以确保食品从农场到市场全程信息透明化，保证食品安全。而多点正在将这套食品安全高标准复制到多点联盟的合作伙伴中。通过服务贸易，我们还准备将国内的食品供应链和国际供应链更加有机地结合在一起，为促进‘双循环’发挥作用。”多点Dmall董事长、物美集团创始人张文中表示。

“促成更多的产业间合作”

除了直接面对消费者的服务之外，如何优化整体服务贸易环境、加深产业交流融合，也是今年服贸会的一大看点。

比如，在智能城市领域，京东数字科技集团推出了“智能城市操作系统”，管理智能城市中的各项资源，支撑公共安全、能源、交通等各类垂直应用，帮助城市管理者进行顶层设计，构建智能城市的开放生态。在京东数科看来，今年服贸会是一个非常好的开放合作机会，为产业链上的企业建立了一个高效对话的沟通平台，“可以促成更多的产业间合作”。

“我们基于智能城市操作系统的‘一核两翼’体系通过汇聚城市全域数据，实现数据安全打通，面向居民食、住、行、游、购、娱等生活场景，打造可持续运营的生活方式服务平台，帮助商家引流获客、降本增效。同时，专业化、标准化、智能化、平台化的AI组件服务，也可以让众多企业参与共建智能城市。”京东数字科技集团首席执行官陈生强说。

南开大学国际经济贸易系教授佟家栋指出，从发达国家经验看，服务业产值扮演更重要角色是产业结构调整的必然，也是产业发展规律的体现。特别是伴随着大数据、云计算、人工智能等信息技术的发展，社会生产分工与服务生产分工均在进一步细化，为服务领域及国际贸易发展带来了新的推动力和增长点。这对中国是一个机会，对世界也是一个机会。

“中国在服务贸易方面是逆差国，但这并不影响我们在服务领域的爬升与比较优势的拓展。在新技术、新业态、新模式带动下，一大批企业正在脱颖而出。可以预见的是，在中国经济未来的发展中，除了传统制造业的比较优势之外，高端制造业以及服务领域将成为中国对外贸易的新增长点。”佟家栋说。

(责编：牛镛)