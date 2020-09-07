前7月中国信保承保服务贸易金额达14.7亿美元 

本报北京9月6日电 （记者邱海峰）记者日前从中国出口信用保险公司获悉：今年1—7月，中国信保加大出口信用保险对服务贸易的支持力度，深化“政银保”合作，扩大出口信用保险覆盖面，承保服务贸易金额达14.7亿美元，向服务贸易企业支付赔款近31万美元，有力支持了服务贸易快速发展。

在江苏，中国信保联合南京、无锡等地商务部门启动了服务贸易统保平台，帮助中小微企业运用政策性保险工具对冲市场风险、提高企业保障、开拓国际市场；在浙江，中国信保联合有关部门打造“政策性信保+银行授信+政策风险担保”为核心的“杭信贷”融资闭环模式，为中小微外贸企业提供纯信用、免抵押、低成本、速度快的金融服务；在广东，中国信保快速响应企业诉求，及时为友联船厂（蛇口）有限公司出具了金额7亿元人民币的税款担保保函，使企业满足了海关的合规性监管要求，提高报关通关效率，明显降低了其从事外籍船舶修理进出境业务时报关通关所需要的综合成本。

“中国信保在支持服务贸易出口、提供金融服务贸易产品等方面不断创新，在诸多领域已取得良好的进展。”中国信保有关负责人表示，政策性出口信用保险风险保障覆盖运输、工程与建筑等传统服务贸易以及影视文化、数字服务等新兴领域，推动中国服务贸易发展取得积极成效。同时，服务贸易创新发展试点以及扩大出口信保覆盖面等政策的激励，也推动了全国服务贸易平稳发展，促进服务贸易结构持续优化。

该负责人表示，作为全球领先的出口信用保险机构，中国信保将积极满足服务贸易的多样化需求，更好发挥政策性作用，加大对服务贸易的支持力度，为中国服务业和服务贸易发展创造更多机遇、更大空间。

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