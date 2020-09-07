频吃罚单　券商资管整改进行时

一方面资管业务之前拓展太过激进，导致后期整改不易，风险问题持续凸显；另一方面公司内控制度不完善，因此近期多家券商因资管业务违规受罚。

近日，14家上市券商晒出资管子公司成绩，上半年合计实现净利润34.62亿元，华泰资管拔得头筹。同时，券商资管迎来“一参一控”限制放宽的好消息，多家券商排队申请公募基金牌照。但是监管层也在严抓券商资管合法合规，近日多家券商因资管业务违规受到处罚。

多位分析人士在接受《国际金融报》记者采访时分析，过往业务拓展太过激进，以及内控制度不完善等是券商资管频现违规的主要原因。当前监管态势是比较严格的，对不合法合规情况、风险暴露高的公司是重点打击。好消息是，“一参一控”限制放宽有利于券商资管的公募化改造顺利完成，更有利于券商资管不断往综合性的资产管理机构转型。

多家券商资管被罚

8月31日，证监会披露了对万和证券、中邮证券和宏信证券的相关处罚。其中，宏信证券因存在违规新增表外代持等问题，被证监会采取暂停资产管理产品备案6个月的行政监管措施。另外，与之有关的多名人员也被要求进行经济处分与问责，甚至被认定为不适当人选。

中原证券此前也因资管计划“踩雷”被罚。8月30日晚间，中原证券发布公告称，河南证监局指出中原证券资管业务存在违规问题：一是对投资标的的真实性核查不足，尽职调查缺失；二是债券交易管控存在漏洞；三是投资运作违反合同约定的投资策略；四是未能有效规避利益冲突。同时监管还指出，公司投资经理姜东、赵阳因未履行勤勉尽责义务，对此负有直接责任。

为何中小券商资管业务问题频出？苏宁金融研究院特约研究员何南野对《国际金融报》记者表示，一是过往资管业务拓展太过激进，导致后期整改不易，风险问题持续凸显；二是公司内控制度不完善，不符合监管要求，进而发生被证监会处罚的情况。从当前监管情况看，监管态势是比较严格的，对不合法合规的情况、风险暴露高的公司重点打击。

申万宏源首席市场专家桂浩明在接受《国际金融报》记者采访时直言，不能说都是中小券商资管出问题，其实大的券商也有。有些券商规范程度不高，内控也不健全，再加上以前一些遗留问题，因此才会受到监管处罚。其实以往相关资管制度不是很明确，打“擦边球”的现象频现，一些中小券商可能表现得更为明显。因此问题暴露以后，一方面给予时间整改，另一方面加强监管，这是必要且有效的监管措施。

公募化改造加速推进

7月31日，央行宣布资管新规过渡期延期一年，于是多家券商发布资管业务规范整改计划。随后，证监会就《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法（征求意见稿）》及相关配套规则公开征求意见，修订内容包括优化公募基金牌照制度，券商资管牌照申请有望放开。

多家券商资管积极申请公募牌照。《国际金融报》记者查询证监会官网获悉，截至8月28日，有五矿证券、华金证券两家券商机构，以及国泰君安旗下资管公司在排队申请公募基金管理业务资格。值得注意的是，天风证券、安信证券和德邦证券设立资管子公司的申请已于近期获批。

券商系资管子公司扩容明显。2020年3月德邦资管获批，成为业内第18家券商系资管子公司。德邦证券相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，德邦旗下资管子公司目前正在积极筹备中，计划今年三季度开业。“主动管理”是大资管时代的核心逻辑，但对于德邦来说，仅仅在传统的标准化主动管理能力上提升是不够的，必须在整个资产类别上有自己特殊的长项，走“另类主动管理”之路。

“一参一控”限制放宽，对于券商资管入局公募基金有什么影响？券商资管在竞争过程中具有哪些优势和短板？

“‘一参一控’限制放宽，让很多此前受限的券商资管可以申请公募牌照，直接从事公募基金业务，有利于券商资管的公募化改造顺利完成，更有利于券商资管不断往综合性的资产管理机构转型。”何南野向《国际金融报》记者解释道，在竞争过程中，券商资管的优势是依托母公司，拥有较好的渠道和客户资源，同时，人才优势也较为突出，切入到公募基金不是难事。劣势是经验制度、激励措施等还有待进一步提升和完善，不断向市场化的公募基金公司看齐。

桂浩明向《国际金融报》记者解释，公募基金牌照此前是非常稀缺的资源，而“一参一控”政策主要是为了让各券商能够平等参与市场。适当地放松有利于具有优势的企业增加管理额度，这会改变现在的行业竞争格局，让发展较好的企业取得更快的提升，而发展较慢的企业需要尽快调整战术。因此，如果能够适度在资管方面有更大的动作，将能够引导资金在更优秀的管理下运行，对行业发展有好处。

未来考验产品创新能力

随着近期上市券商半年报披露收官，各资管子公司业绩出炉。今年上半年，14家券商资管子公司中，华泰资管、东方红资产管理、海通资管、广发资管4家头部机构营收均超10亿元。净利润方面，华泰资管、海通资管和广发资管上半年净利润分别为6.46亿元、5.22亿元和4.66亿元，排名前三。招商资管、国泰君安资管紧随其后。

与之前相比，上半年净利润排名前五的券商资管座次重排。海通资管从去年的第三名爬升至第二名，广发资管排名则较去年下降一位，而招商资管从去年的第五名升至第四位，国泰君安资管从去年的第四名降至第五名。

券商资管之间的竞争呈现白热化态势，未来券商资管竞争格局如何？

“券商资管本质上还是依托于券商母公司，而券商母公司已呈现出明显的两极分化及头部效应。因此，券商资管竞争也面临一样的情况，头部效应将越来越明显，优胜劣汰将持续发生。”在何南野看来，对于不同类型的券商资管，要想活下去，最核心的还是要提升投资能力，降低运营成本，为客户提供更高收益的产品、更高质量的服务，才能在竞争中脱颖而出。

“券商资管的竞争确实在不断加剧，可以说是处于白热化状态。”桂浩明指出，未来值得关注的是：今后更多的竞争实际上是体现在产品的创新方面，这也是考验券商的管理团队能力。另外，随着管理规模的扩大，怎样有效地防范风险，特别是让各项业务能够取得综合发展，这将是券商需要认真研究的问题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)