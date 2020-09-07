外资跑步进场 头部券商竞争力将增强

与外资控股券商同台竞技，国内券商需要抓住契机，补足短板，提高自身竞争实力，将“鲶鱼效应”的正面作用充分利用起来。

近期，外资控股券商密集获批，星展证券、大和证券相继拿到中国资本市场“入场券”，外资控股券商队伍扩容至8家。继4月1日外资股比限制取消之后，外资券商加码布局中国市场，不断谋求更高的股权比例及“话语权”。

分析人士认为，外资券商加快中国市场的渗透率，在财富管理、衍生品、新兴企业投行等业务上具备优势，外资股比限制的放开将重塑国内证券行业竞争格局。与外资的“同台竞技”会加速行业整合与集中度提升，头部券商竞争力将持续增强。

外资控股券商加速扩容

9月1日，证监会核准设立星展证券，这也是国内第8家外资控股券商；而距离上一家外资控股券商大和证券获准设立，仅过去3个工作日。

据悉，星展证券的发起方为星展银行（DBS），原名为新加坡发展银行，是新加坡最大的商业银行。公司注册地为上海市，注册资本15亿元，业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销和保荐。

继摩根大通证券、野村东方证券之后，星展证券成为第三家注册地为上海的外资控股券商。

从股权结构来看，星展银行出资7.65亿元，持股比例为51%，为第一大股东。国内股东方共有4家：上海东浩兰生投资管理有限公司、上海黄浦投资控股（集团）有限公司、上海汇旸资产经营有限公司和上海黄浦引导资金股权投资有限公司，出资比例分别为24.67%、13.33%、6.5%和4.5%，合计占比49%。

8月28日，证监会核准设立大和证券。其注册地为北京市，注册资本10亿元，业务范围为证券经纪、证券承销与保荐、证券自营。

大和证券的控股人是株式会社大和证券集团总公司，持股比例为51%。北京国有资本经营管理中心和北京熙诚资本控股有限公司两家股东出资比例分别为33%和16%，其实控人分别为北京市国资委和北京市西城区国资委。

截至目前，中国内地外资控股券商已达8家。其中，核准设立的外资控股券商已有4家，分别为摩根大通证券、野村东方国际证券、大和证券、星展证券。而瑞银证券、高盛高华证券、瑞信方正证券、摩根士丹利华鑫证券则是外资股东通过提高持股比例实现控股。

加码布局中国市场

2018年4月，证监会发布实施《外商投资证券公司管理办法》，对外资持股比例限制作出重大调整，首次允许合资证券公司的外资持股比例最高可达51%。

此后，外资控股券商接连入场。今年4月1日起，证监会正式取消证券公司外资股比限制。数家外资控股券商的外方股东表示，将谋求进一步提高持股比例。

外资控股券商新设立之初，受到多方“呵护”。2020年的券商分类评级中，两家新设外资控股券商摩根大通、野村东方首次参与评级，均拿到BBB级；瑞银证券已经从B类（BBB级）上升到A类券商。

某券商分析人士告诉《国际金融报》记者，中国是一个全新的市场，外资券商适应监管规则亦需要过程，其评级亦是不断完善的过程。外资券商想要达到更高的评级，还需提升对中国监管规则的理解，建立良好的咨询与沟通机制，这些还需在发展中持续加以完善。

已获准设立的外资控股券商，有的将持续往全资控股的道路上前进，加码布局中国市场。

9月2日晚间，上海联合产权交易所挂出摩根大通证券20%股权，转让价格为1.78亿元，溢价不到3%。除摩根大通国际金融有限公司以外，其余4家股东已放弃优先购买权，这也意味着摩根大通有望提升对摩根大通证券的持股比例至71%。

目前，摩根大通在国内布局了证券、期货、基金公司，还透露拟将三家合资公司的持股比例提升至100%。其中，摩根大通期货于7月21日完成股权及相关变更，成为国内首家外商全资控股的期货公司；8月25日，上海联合产权交易所信息披露了上海国际信托挂牌转让上投摩根基金49%股权的信息，摩根大通或势在必得。

此外，谋求更高股权比例的同时，外资金融机构在华业务也日益多元化。9月1日，证监会发布公告称，于日前核准了花旗银行（中国）有限公司证券投资基金托管资格。这是继2018年渣打银行作为首家外资银行拿下基金托管牌照之后，又一家外资托管行获批。

重塑行业竞争格局

伴随金融双向开放提速，越来越多的外资金融机构进入中国市场，在国内设立集团子公司或分支机构。

“相较而言，比起收购国内券商，外资证券公司更倾向于设立全新的展业载体，便于管控和开展业务。”华东某券商资管人士对《国际金融报》记者表示，考虑到国内券商的业务同质化较为明显，外资券商的展业重心应该不会放在经纪业务这些传统领地的拓疆上，而是放在财富管理、销售交易等相对前景广阔的业务。

“一般来说，外资金融机构国际化、市场化程度较高，在管理经验、高净值客户服务等方面颇具优势。国内券商需要抓住契机，补足这些方面的短板，提高自身竞争实力，将‘鲶鱼效应’所起到的正面作用充分利用起来。”上述人士进一步表示。

中航证券认为，外资股比限制的放开一方面将重塑国内证券行业竞争格局，中小券商可能会面临更大竞争压力，另一方面将推动行业收入结构加快优化调整，引领行业走专业化发展道路。

对于证券行业未来竞争格局如何调整，中泰证券认为，中国进一步推进金融开放，外资券商会看重全球协同效应，长期布局中国；战术上，会在财富管理、跨境投行、衍生品等擅长领域寻求突破。行业格局角度，结合日本经验的异同，外资难以撼动国内大型券商地位，市场占有率不会高；与外资的“同台竞技”会加速行业整合与集中度提升，头部券商竞争力将持续增强。

(责编：李都也(实习生)、李栋)