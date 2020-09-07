一行两会齐发声 更高水平金融开放蓄势待发

在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上，央行、银保监会、证监会、外汇局等金融监管部门齐发声，释放出进一步推进金融开放的强烈信号。下一步，我国将建设更高水平的开放型金融新体制，推动金融业迈向以准入前国民待遇加负面清单制度为基础的制度性、系统性开放。记者获悉，包括资本市场制度性开放在内的开放举措将持续推进，修订后的QFII、RQFII制度规则将尽快发布实施。
央行副行长陈雨露在论坛上表示，在服务好国内经济的同时，中国金融业不断追求更高水平的对外开放。“我们取消了对银行、证券、期货和基金管理等领域的外资持股限制，降低了资产规模、经营年限等股东资质方面的限制，同时我们在企业征信、信用评级、支付清算等领域给予外资国民待遇，积极推动会计、税收和交易制度的国际接轨。在今年发布的外商投资准入特别管理措施负面清单之中，金融业准入的负面清单已经正式清零，目前上述措施已经初见成效，更多的外资和外资机构正在有序地进入我国金融市场，呈现百花齐放的新格局。”陈雨露说。
银保监会副主席周亮表示，将推动银行业、保险业更高水平对外开放。2018年以来银保监会宣布实施了34项银行保险业扩大开放的措施，目前相关的法律法规修订已经基本完成。近两年来，银保监会共批准外资银行和外资保险公司来华设立各类机构近100家。他表示，将继续秉持市场化、法制化、国际化的原则，落实内外一致、公开透明的政策环境，进一步落实落细已出台的措施，引进更多的专业化、有特色的外资金融机构来华展业，鼓励中外资机构在产品、业务、管理、人才培训等方面深化合作。
下一步，包括资本市场制度性对外开放在内的开放措施将持续推进。
据证监会副主席方星海透露，推动修订后的QFII、RQFII制度规则尽快发布实施，持续完善和深化境内外市场互联互通机制，提升国际资金的投资便利性，增强国际投资者对中国资本市场的投资意愿和信心，进一步畅通国际国内两个市场要素资源自由有序流动，形成优势互补，促进良好的循环局面。
国家外汇管理局副局长郑薇表示，外汇管理部门将持续深化改革开放，不断完善管理框架，稳步扩大金融市场的双向开放和互联互通。稳妥有序推动资本项目的可兑换，持续优化外汇领域的营商环境，保障合法的资金进得来、出得去，金融和外汇服务直达实体经济。
值得一提的是，监管部门还将支持金融开放在部分地区先行先试。陈雨露表示，北京作为首都也是我国的国际交往中心，在落实金融业对外开放、金融科技引领、推动国际金融合作与交流中始终处于第一方阵，央行将一如既往地支持北京市加强国家金融管理中心建设，在金融业对外开放中先行先试。北京市副市长殷勇表示，北京将推动更高水平的开放合作，加大宣传推介和招商引资力度，吸引优质的国内外金融机构和金融资源来京发展。支持合资理财公司等机构，外资证券、期货、基金、保险等机构在京发展。支持在京外资机构参与股票、债券、外汇、基金等交易，参与北京QDLP跨境人民币贸易投资便利化等改革试点。
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】