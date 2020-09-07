一行两会齐发声 更高水平金融开放蓄势待发

在9月6日举行的2020中国国际金融年度论坛上，央行、银保监会、证监会、外汇局等金融监管部门齐发声，释放出进一步推进金融开放的强烈信号。下一步，我国将建设更高水平的开放型金融新体制，推动金融业迈向以准入前国民待遇加负面清单制度为基础的制度性、系统性开放。记者获悉，包括资本市场制度性开放在内的开放举措将持续推进，修订后的QFII、RQFII制度规则将尽快发布实施。

央行副行长陈雨露在论坛上表示，在服务好国内经济的同时，中国金融业不断追求更高水平的对外开放。“我们取消了对银行、证券、期货和基金管理等领域的外资持股限制，降低了资产规模、经营年限等股东资质方面的限制，同时我们在企业征信、信用评级、支付清算等领域给予外资国民待遇，积极推动会计、税收和交易制度的国际接轨。在今年发布的外商投资准入特别管理措施负面清单之中，金融业准入的负面清单已经正式清零，目前上述措施已经初见成效，更多的外资和外资机构正在有序地进入我国金融市场，呈现百花齐放的新格局。”陈雨露说。

银保监会副主席周亮表示，将推动银行业、保险业更高水平对外开放。2018年以来银保监会宣布实施了34项银行保险业扩大开放的措施，目前相关的法律法规修订已经基本完成。近两年来，银保监会共批准外资银行和外资保险公司来华设立各类机构近100家。他表示，将继续秉持市场化、法制化、国际化的原则，落实内外一致、公开透明的政策环境，进一步落实落细已出台的措施，引进更多的专业化、有特色的外资金融机构来华展业，鼓励中外资机构在产品、业务、管理、人才培训等方面深化合作。

下一步，包括资本市场制度性对外开放在内的开放措施将持续推进。

据证监会副主席方星海透露，推动修订后的QFII、RQFII制度规则尽快发布实施，持续完善和深化境内外市场互联互通机制，提升国际资金的投资便利性，增强国际投资者对中国资本市场的投资意愿和信心，进一步畅通国际国内两个市场要素资源自由有序流动，形成优势互补，促进良好的循环局面。

国家外汇管理局副局长郑薇表示，外汇管理部门将持续深化改革开放，不断完善管理框架，稳步扩大金融市场的双向开放和互联互通。稳妥有序推动资本项目的可兑换，持续优化外汇领域的营商环境，保障合法的资金进得来、出得去，金融和外汇服务直达实体经济。

值得一提的是，监管部门还将支持金融开放在部分地区先行先试。陈雨露表示，北京作为首都也是我国的国际交往中心，在落实金融业对外开放、金融科技引领、推动国际金融合作与交流中始终处于第一方阵，央行将一如既往地支持北京市加强国家金融管理中心建设，在金融业对外开放中先行先试。北京市副市长殷勇表示，北京将推动更高水平的开放合作，加大宣传推介和招商引资力度，吸引优质的国内外金融机构和金融资源来京发展。支持合资理财公司等机构，外资证券、期货、基金、保险等机构在京发展。支持在京外资机构参与股票、债券、外汇、基金等交易，参与北京QDLP跨境人民币贸易投资便利化等改革试点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)