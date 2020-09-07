商务部：促消费举措集中落地 推动市场全面回暖

全国范围内的促消费活动即将上线，促内需市场回暖还将迎来更多支持举措。记者了解到，商务部将组织各地利用“金九银十”的传统消费旺季，于9月9日至10月8日举办2020年全国“消费促进月”活动。期间，商务部将会同相关部门和地方，推动落实包括财政资金、金融支持在内的多项支持举措，推动消费市场全面回暖。
商务部消费促进司副司长王斌在日前的专题发布会上介绍，目前，全国179个重点城市参加上述活动，组织线上线下相融合的重点活动2800多场，10万余家企业积极参与，涉及到实体门店和线上商户200多万个，形成了百城万企促消费的格局。
“组织好本次活动，将进一步激发消费市场人气，促进商业秩序全面恢复，为增强市场主体活力，稳定产业链、供应链提供新机遇；为加速消费回补和潜力释放注入新动力；为保障基本民生，满足多元化、个性化需求创造新供给。”王斌说。
王斌介绍，活动期间，各地区将强化对重点活动的配套政策支持，加大财政资金支持。其中，山西、黑龙江省级财政分别投入专项资金，各地市积极配套，用于发放消费券和刷卡满减等活动；深圳举办家电数码消费节，对购买智能数码和节能家电产品的居民给予补贴。
在金融支持方面，相关机构提升消费金融支持力度。例如，中国银联、农业银行对个体工商户、小微企业、个人商户等提供首单手续费减免政策；工商银行下调小微企业的信用贷款利率。
另外，惠民消费红包也成为亮点。中国银联联合地方政府发放10亿元消费券；农业银行推出1000万个信用卡消费红包；农业银行、工商银行、中国银行分别联合汽车经销商、家装品牌、餐饮、百货、文创等企业等推出优惠费率、随机立减、满额立减、返现、折扣等一系列优惠政策。
据了解，活动在“金九银十”的传统消费旺季集中举办，跨越中秋、国庆“黄金周”假期。鼓励支持各地结合实际、统筹全年，适当延长活动时限，衔接下半年系列促消费活动，形成贯通全年、引领全年、带动全年消费的积极态势，进一步拓展消费促进月的时间跨度，不断放大活动成效和影响力。
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