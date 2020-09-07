全国“消费促进月”打造全民消费盛宴

□ 本报记者 刘旭颖

为加速消费回补和潜力释放，促进商业秩序全面恢复，助力形成国内国际双循环相互促进的新发展格局，商务部紧抓“金九银十”的传统消费旺季，联合相关单位精心设计了一场别开生面的全民消费盛宴。

“9月9日-10月8日，商务部、中央广播电视总台将组织各地举办2020年全国‘消费促进月’活动。活动整体被命名为‘百城万企促消费’，活动口号是‘乐享消费美好生活’。”在商务部9月4日召开的专题发布会上，市场运行和消费促进司副司长王斌介绍道。

百城万企促消费

2020年全国“消费促进月”活动涵盖各类重点和热门消费领域。王斌介绍，活动期间，商务部将组织举办步行街出口产品转内销、“老字号”嘉年华、“千品万店美食荟”等重点活动，组织地方、企业创新举办丰富多彩的促销活动。各地也将结合本地实际，通过推出各类特色活动板块促消费，包括汽车家电等重点商品消费、品质家居消费、服饰精品消费、母婴产品消费、电子信息消费、绿色健康消费，此外还有外贸出口转内销、老字号国潮、进口优品消费，农产品扶贫消费、地方名特优新消费、文创消费、“宅经济”和“夜经济”消费等活动。

据了解，目前全国有179个重点城市参加活动，组织线上线下相融合的重点活动2800多场，10万余家企业积极参与，涉及实体门店和线上商户200多万个，形成百城万企促消费的格局。

实际上，这已是自2012年以来商务部连续第9年组织各地开展“消费促进月”活动，惠民政策实成为今年全国“消费促进月”活动的一大特点。

“2020年全国‘消费促进月’成效如何，很大程度上要看活动推出的优惠政策实不实，能否真正让广大消费者切实享受到实惠。为此，我们在活动开始前做了大量组织动员和对接协调工作，落实落细优惠政策。”王斌说。

活动期间，各地区不仅狠抓已出台政策措施的落地生效，也将强化对重点活动的配套政策支持，一些地方设立了专项财政资金。有关金融机构将推出收单手续费减免、发放惠民红包等优惠政策。各大电商平台、重点企业将加大促销力度，发放消费券和消费补贴，针对出口转内销企业、扶贫产品、老字号品牌等推出专享政策。

“我们希望在进一步落实减税降费、金融信贷等各项援企惠民纾困政策的基础上引导各地方、企业拿出‘真金白银’，推出实实在在的优惠政策，增强老百姓消费的获得感和幸福感，不断提升消费热情和信心。”王斌说。

在疫情防控常态化的背景下，此次“消费促进月”活动更加重视绿色消费理念，倡导厉行节约、反对浪费，培育科学消费新概念，形成文明消费新风尚。很多企业推出的活动也与此相关，比如美团宣传推广“小份菜”，饿了么开展“食物零浪费”行动，苏宁、国美等提供补贴，鼓励绿色智能产品以旧换新等。

尤为值得一提的是，为提升全国“消费促进月”活动参与各方在服务社会、行业发展、保障民生、疫情防控、安全生产、诚信经营、树立新风等方面的意识和责任，营造科学文明、繁荣有序、安全放心的消费环境，中国商业联合会、中国纺织工业联合会、中国汽车工业协会等12家行业协会联合向13万家会员企业发出2020年全国“消费促进月”活动倡议书。

京城丰富活动秀时尚

值得关注的是，2020年全国消费促进月暨北京时尚消费月活动启动仪式将于9月8日傍晚在北京前门步行街举行。

据了解，在启动仪式上，中国商业联合会等12家行业协会将共同发起倡议，倡导防控疫情、厉行节俭、诚信经营、惠民利民等理念。此外，“国潮之光”北京时装周首秀将精彩亮相；现场同时举办京菜美食文化节、中华老字号、扶贫产品展销三大主题活动，30多个国家级贫困县的重点扶贫产品和北京、湖北武汉老字号产品将展示销售；活动现场还将与10余个重点城市促消费活动进行现场连线。

同期，北京也将结合消费季积极开展“时尚消费月”等配套活动。据北京市商务局副局长刘梅英介绍，启动仪式当天，北京将在全市多个点位配套举办活动，营造“全城一节、一主多辅”的消费氛围。比如，将在前门步行街启动“玩转京城美食之京菜美食文化节”，组织十余家特色品牌餐企现场展示；在前门步行街举办“老字号·新京范儿”前门京味时尚消费周，免费领取“前门老字号手绘打卡地图”，举办“京韵夜前门”--京味曲艺＆前门铛铛车跨界快闪等系列文商旅融合活动；在王府井步行街举办出口产品转内销专题活动，组织北京几十家外贸企业进行现场展销，涵盖服装鞋帽、首饰、平衡车、越野车等。

不仅如此，9月北京时尚消费月将以“时尚新视界品质新消费”为主题，在高峰论坛、新品发布、时尚展览、尊享品鉴、潮品市集、科技造物、文化体验、体育健身八大板块推出丰富多彩的配套活动。

刘梅英说，北京时尚消费月期间，初步梳理全市有269项活动，加大时尚消费、品质消费供给。

(责编：李都也(实习生)、李栋)