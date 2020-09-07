恒大全国楼盘7折优惠 “金九银十”要卖2000亿

随着疫情形势持续向好，房地产市场正加快复苏。最新数据显示，今年8月全国40城新建商品住宅成交同比大增16%，连续4月实现同比正增长。眼下进入“金九银十”销售旺季，各大开发商更是志在必得。
9月6日晚，恒大老板许家印连夜召开营销大会，宣布加大推新货力度、确保40多个新项目开盘，并下达营销“军令”——9月、10月必须实现销售2000亿的“小目标”。
记者梳理发现，为完成两个1000亿的销售任务，从9月7日到10月8日，恒大打出史上最大的优惠“组合拳”，包括全国楼盘全线7折优惠；根据楼盘去化率最多再打88折；交2000元网上认购抵2万元房款；全国所有楼盘每天推10套97折特价房；新购房客户免收3年物业管理费。
“史上最大优惠”到底有多大？以一套原价100万的恒大房为例，最便宜能拿到58万的底价，足足省下42万房款。
除了买房有优惠外，恒大还再度祭出全民营销的“杀手锏”，即老百姓通过下载注册“恒房通”APP，每推荐他人成功成交一套恒大的房子，可获得最高3.5%的佣金回报，实现“躺赚”。
今年以来，恒大全面实施“高增长、控规模、降负债”的发展战略，在“高增长”方面，恒大2月率先推出一系列的优惠措施，采取线上与线下相结合的闭环营销，确保高品质、高性价比的产品契合市场刚需，实现了销售大幅增长：1-8月累计销售4506亿，同比大增21.8%。
据悉，恒大的“高增长”是为了“降负债”。从3月底到6月底，恒大仅用一个季度便大幅降低了400亿的有息负债。进入下半年，面对楼市调控收紧，融资设“三道红线”等，恒大进一步加大销售及销售回款，也是为了以价换量，以最大决心、最大力度推动负债大幅度下降。
分析人士认为，“金九银十”是传统的销售旺季，从购房者的角度来看，如果降价幅度大，购房者可以考虑入市。此次恒大推出的7折大优惠，既是开发商抓回款降负债的一个举措，更是刚需们抄底上车的绝好时机。
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