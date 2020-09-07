王家耀分享作业帮科技抗疫历程 称将继续重投技术

原标题：作业帮王家耀：科技抗疫助力入选“封面新经济战疫力量”榜，将继续重投技术

日前，2020新经济大会在成都举办，国内最大的K12在线教育平台作业帮应邀出席，并入选“封面新经济战疫力量”榜单，成为在线教育领域唯一入选企业。作业帮公共关系副总裁王家耀在大会现场分享了作业帮科技抗疫的历程。

2020新经济大会由四川省委网信办、四川日报报业集团指导，国研新经济研究院提供学术支持，封面新闻、封面研究院主办，是一场覆盖教育、娱乐、物流出行、人工智能等多个细分领域的全国性新经济行业盛会。

“封面新经济战疫力量”榜的推出，旨在表彰疫情期间对社会公益有突出贡献的新经济企业，履行媒体社会责任，传播正能量。作业帮作为疫情期间第一时间响应“停课不停学”号召的企业，在1月25日大年初一便推出了面向全国用户的免费直播课程，截至3月9日，共计服务超3300万学员，通过科技手段为被疫情耽误的学子贡献一份力量。此次与作业帮一同入选的，还有腾讯、58同城等科技企业。

图：王家耀在大会现场分享(右二)

大会现场，在“新教育圆桌论坛”环节，作业帮公共关系副总裁王家耀向与会嘉宾分享了作业帮的科技抗疫历程。

作业帮不仅面向全国中小学生推出免费同步课程，高考延期之后，又率先推出了面向高三学生的免费冲刺直播课、心理辅导课，以及帮助学生填报志愿等相关课程，为高考学子保驾护航。“今年全国共有1071万高考生，作业帮为其中805万名学生提供了产品与课程服务”，王家耀分享道。

教育平台的搭建离不开新技术，作业帮作为一家教育科技公司，在教研教学之外，一直重投技术。据王家耀介绍，作业帮拥有1700多位产品技术研发人员，通过对OCR识别技术、大数据、人工智能等尖端技术的不断探索，目前作业帮主APP已形成完整的教学闭环。“此外，作业帮直播课在技术层面的投入也非常大，主要聚焦于以下几个板块：一是直播的稳定性；二是低延迟率，保证用户顺畅、快捷地听课；三是互动性，让线上课程具有更多的互动性和趣味性。”

作业帮是国内在线教育领军企业，致力于为全国中小学生提供拍照搜题和在线直播班课等教育服务，累计激活用户数超8亿，旗下APP总月活跃用户数超1.7亿，日活跃用户数突破5000万。近日，国内权威数据公司QuestMobile发布“2020中国移动互联网top 30赛道No.1 APP”榜单中，作业帮APP以月活跃用户过亿的规模拿下在线教育赛道第一。除作业帮APP之外，作业帮还推出了在线双师直播班课作业帮直播课，覆盖小、初、高各学段全学科。截止目前，作业帮直播课累计付费用户2000万+。

(责编：毕磊、夏晓伦)