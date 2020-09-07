专家热议新经济统计：丰富学科发展 赋能数字经济

人民网北京9月7日电 （任妍）近日,由首都经济贸易大学和首都师范大学承办的“新经济统计论坛”启动仪式以线上线下相结合的方式在京召开。国家统计局总统计师曾玉平在会上表示，大数据、互联网、人工智能等新技术快速发展，以数字经济为代表的经济发展新动能对统计学科产生了巨大的影响，经济统计的研究范围显著扩大，内容也更加丰富。新经济统计需要循序渐进的建立完备，科学的新经济统计的理论基础、学科框架和方法体系，需要建立适应数字经济和智能时代开放的宏观经济体系，需要建立新经济统计的教育教学体系等。

何为“新经济统计”？华东师范大学统计交叉科学研究院周勇指出，“新经济统计”可以分两层含义去理解：一是新的经济统计，二是新经济的统计。无论是哪一层，都是强调新，即对统计发展及应用的新要求。新经济统计学告诉我们统计学大有作为，将在多领域多学科发挥着重要的作用。新经济统计学正面临发展的机遇，同时也让统计学发展路径上更丰富，更有前景。

北京大学教授房祥忠表示，经济统计是以经济数据为研究对象的，新经济统计所研究的数据包括其广度和深度都有了巨大的变化。因此，需要发展新的分析方法和新的模式来研究新的数据以及新的经济问题，这需要所有的统计学家门共同努力，把统计研究成果用于国家建设。

中国人民大学统计学院教授金勇进认为，数字经济与智能经济时代下，数据是核心。金勇进提出了建设新经济统计的几个目标：一是争取建立完备、科学的新经济统计的基础理论、学科框架和方法体系；二是争取建立适应数字经济和智能时代开放的宏观经济统计体系；三是争取建立柔性企业管理统计体系，开放可查询的案例仓库和智能决策系统；四是争取建立新经济统计的教育教学体系。为了实现目标，需要群思广义，需要持之以恒，也需要携手联合进行更深层次的探索。

谈及数字经济和智能时代的叠加给我们生活带来的改变，东北师范大学副校长郭建华认为，一是社会和经济业态的改变，如数字经济的占比逐年增高，数字化生态系统开始形成； 二是数据环境变为全方位、全周期、全景式呈现，数据采集不再是一个瓶颈；三是思维方式的改变，我们应该用一种不确定性的眼光去看待世界。因此，统计学要开启新篇章，也必须要学会改变，包括改变学科建设的思路，要面向国家经济主战场；改变统计研究的方法；改变我们统计教育的体系，要顺应时代，顺应社会需求。

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