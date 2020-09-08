海南自贸港建设步伐加快

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已完成扩建的海口美兰国际机场，航班往来不断；离岛免税新规出台49天，销售额突破50亿元；双月签约、单月开工，重点项目建设加速推进；国际投资者纷至沓来……今年6月《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来，海南坚持抓好制度集成创新，抓紧落实政策早期安排，努力赢得更多早期收获，确保自由贸易港建设开好局、起好步。

坚持抓好制度集成创新

8月30日，载重15万吨的中远海运能源“远东海”轮一交付，便领到了“中国洋浦港”船籍证。海南洋浦港也由此跻身“10万吨级巨轮俱乐部”行列。

“3个月里诞生3艘‘中国洋浦港’船籍货轮，内外贸航线从22条增至31条，单月集装箱吞吐量首破10万标箱。”海南省洋浦经济开发区工委书记周军平说，“这些都是自贸港建设带来的喜人变化。”

机遇垂青有准备的人，好政策要真抓实干。今年4月，海南对包括洋浦经济开发区在内的10个重点园区进一步下放省级审批权。在此基础上，洋浦实施了“容缺审批”“即审即退（税）”等40项“优化营商环境、提高通关效率”改革。

今年3月，参加完海南省委举办的海南自贸港政策培训班，洋浦管委会港航首席运营官王坚敏便将承接政策落地的设想形成报告。“境内建造，以‘中国洋浦港’为船舶注册港从事国际运输，就能视同出口，享受出口退税。”王坚敏说，“这是海南自贸港政策的一大吸引力。”

“我们都没跑过一趟洋浦，3个工作日就办下了首张‘中国洋浦港’的船籍证。”洋浦经济开发区管委会和海南海事局等部门主动作为，让中远海运特种运输有限公司副总经理董宇航早早领到了船舶所有证书和文书。

“海南自贸港实施更加开放的船舶运输政策，其中对以洋浦港作为中转港从事内外贸同船运输的境内船舶，允许加注本航次所需的保税油。”董宇航说，“5400箱位的货轮，跑一趟辽宁锦州至洋浦航线，可加注553吨保税油，单航次就能节省约60万元，这是实打实的优惠。”

“坚持抓好制度集成创新，才能吸引更多航运资源落户洋浦，实现高标准打造西部陆海新通道航运枢纽的目标。”这样的理念，是海南自贸港建设者们的共同追求。至今年8月，海南自贸港工委已推出85项制度创新案例，涉及商事改革、人才培养、外经外贸等多个领域。

守住生态红线不放松

7月下旬，有网友曝光海南三亚市郊的抱坡溪湿地公园水质恶化、垃圾无人清理。

海南“环保百日大督察”第二督察组及时介入，经过对溪流4个点位采样检测，确定其中3个点位为劣V类水质。再一查，湿地公园所属片区内虽建有两座污水处理厂，但周边的荔枝苑小区至今未接入管网。周边稻田和瓜菜基地的化肥、农药、农资废弃物所产生的面源污染，也都排入湿地河道和小溪，加剧了水质恶化。

督察组当场开出限期整改令：三亚市必须明确整改责任到人、分工到位、倒排时间表，并建立严格的考核办法，对不担当、不作为的人员严肃追责问责，整治方案及落实情况5个工作日内报督察组。

“我们立即启动抱坡溪湿地公园生态环境整治，今年底前消除劣V类水，明年3月底前完成雨污分流工程，从根上解决入园污水问题。”三亚市代市长包洪文立下“军令状”。

三亚确定整治入园排口和公园养护“两步走”的整改路线图：健全污水排水系统，对已核实的地下水渗漏处进行管道修复，在抱坡溪区域新建污水提升泵站，加强日常巡查，真正形成长效治理机制。整改工作方案报督察组同意后开始实施。

“生态条件良好，不等于生态文明工作做得好。”在省委常委会上，海南省委主要负责人多次明确表示。

《海南自由贸易港建设总体方案》发布仅一个月，海南省委便成立10个督察组，进驻全省各市县开展生态环境保护百日大督察。7月底至8月中旬，海南省领导分头“下市县”督查，全力啃下生态治理中的硬骨头。万宁市久拖不决的小海和老爷海治理，开启了退排退塘、尾水整治，并加快修编海水养殖规划、完善周边基础设施；陵水县开拆新村潟湖内养殖渔排、扛缯网和定置网，清理21.97平方公里海域……

“海南的生态环境质量只能更好，不能变差！”眼下，海南正加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）编制工作，努力实现年底完成编制成果发布应用。

把群众所需所想融入自贸港建设

毗邻东寨港红树林湿地和美兰机场，海口市美兰区演丰镇山尾头村村民黄阳经营的连理枝民宿，这个暑期游客满堂。

今年2月以来，黄阳的民宿生意受到新冠肺炎疫情影响，员工们一时无事可做。就在这当口，当地政府送来一份“大礼包”：从2月份起，民宿享受税收减半优惠政策，员工免费参加政府举办的“旺工淡学”线上培训。

“旺工淡学”是海南自贸港85项制度创新案例之一。2019年起，针对“旺季缺人、淡季留不住人”的旅游人才“潮汐”现象，海南免费为旅游从业人员提供学历教育及职业技能培训，鼓励“旺季上班、淡季进修、工学交替”，今年的培训名额从3000人扩至5000人。

海南省委和省政府把群众所需所想、所念所盼融入自贸港建设。连理枝民宿不仅“活下来”，而且有了新盼头：离岛免税新规带火了美兰机场周边的民宿和乡村游，山尾头村受到免税游旅客的青睐。

气网环岛、路网通达、县县通5G……海南自贸港正全力夯实光网、电网、路网、气网、水网基础设施。今年4月13日，海南自贸港重点项目首次集中开工，“五网”基础设施和民生公共服务项目占了近七成。水利建设、水网织密，让海南从容应对今年持续两个多月的旱情。海南最大水库松涛灌区管理分局副局长胡祖云表示：“即便下半年干旱依旧，松涛水库仍能保障供水不断。”

乘着自贸港政策东风，海南多措并举下好教育和医疗“先手棋”。迄今，全省已引入102所学校、40多所医院，实现了家门口上学、大病重病“不出岛”。

海南自贸港正全力调优经济结构，以推动经济发展夯实民生改善基础。今年前7个月，全省固定资产投资同比增长5.6%，“非房地产”投资成为拉动固定资产投资增长的主力，第三产业对经济增长的贡献率达到75%。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 07 版）

(责编：牛镛)