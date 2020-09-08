引金融活水 保市场主体

眼见着还贷时间一天天临近，云南昆明康辉旅行社有限公司副总经理杨瑞瑞越来越着急。云南富滇银行白塔支行客户经理李杨的一通电话，让他眉头渐渐舒展。“要不是富滇银行‘千万以内，今年不还本’产品，我们公司早就关门了。”杨瑞瑞介绍，受疫情影响，公司100多天没有业务，资金链极为紧张，银行的金融支持才让公司挺了过来。

今年2月，云南省政府出台意见，要求加大对中小微企业的信贷支持，加大创业融资支持，着力解决经济运行中面临的突出困难和问题，推动经济平稳运行和健康发展。中国人民银行昆明中心支行副行长经纬介绍，疫情发生以来，云南省金融机构通过开展首贷、信用贷、无还本续贷专项行动，有力支持了经济发展。

以前十几天回款，如今最快也要一个月，以往没啥资金压力的云南田辰米业有限公司，也找到银行贷款。看重免息3个月，公司从银行申请了100万元贷款。“我得卖几百吨粮食，才能赚回银行减免的利息。”田辰米业负责人张天润说。云南省发展和改革委员会副主任王建新介绍，云南省通过续贷、展期、增加信用贷款和中长期贷款等方式，稳定中小企业贷款投放，缓解企业资金流动性困难；各金融机构通过压降成本费率，降低中小微企业综合融资成本；进一步优化金融服务，鼓励金融机构开辟快速审批通道，优化办理流程，简化审批手续，确保贷款审批时间压缩一半。

减免利息、延期还本，金融企业同样面临挑战。富滇银行普惠金融部总经理侯立表示，5月1日起实施“百千万”行动计划以来，截至8月24日，“百万免息”产品累计投放1085笔，累计金额4.17亿元，共计免息676万元；“千万以内，今年不还本”产品已对所有年内到期且符合条件的客户给予相应延期安排，切实缓解小微企业燃眉之急。“这给银行利息收入和信贷资金计划安排带来了较大的压力，但也倒逼我们努力拓宽资金来源，不断提升服务小微企业的能力。”侯立说。

企业最缺资金的时候，其实也是银行开拓客户、体现社会责任的最佳时机。不抽贷、不断贷、不压贷，云南省农村信用社对疫情影响生产经营、遇到暂时困难的企业，采取一户一策，通过主动展期、减免罚息、信贷重组等方式，予以全力支持。

《 人民日报 》（ 2020年09月08日 10 版）

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