拉美多国积极推进经济复苏(国际视点)

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受新冠肺炎疫情及国际贸易大幅萎缩等因素影响，拉美地区经济面临严峻挑战。不少经济学家认为，地区复苏很大程度上取决于拉美国家能否有效控制疫情，以及国际合作能否得到加强。在世界经济不确定性增强的背景下，加强区域经济一体化也将对地区经济恢复起到提振作用。
联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）近期进一步调低拉美地区经济增长预期，并预计今年地区出口总额将下滑23%。拉加经委会执行秘书巴尔塞纳近日表示，在财政可持续框架内，拉美各国应通过扩张性财政政策促进经济复苏，同时加强地区一体化建设，并寻求更多国际支持。
经济增长形势不容乐观
今年以来，拉美旅游业、贸易、工业等均受到严重冲击。根据拉加经委会近期发布的报告，今年拉美地区经济将萎缩9.1%，人均国民收入可能退回到2010年水平。
拉美许多经济体长期依赖矿石、大豆、天然气和原油等大宗商品出口，在全球贸易下滑和大宗商品价格下跌的背景下，拉美经济受到重创。最新数据显示，今年1月至5月，这一地区矿产和石油出口额下降25.8%，制成品出口额下降18.5%。拉加经委会的最新预测显示，拉美地区今年出口额将下滑23%。
地区内主要经济体的经济表现也不尽如人意。巴西国家地理统计局9月1日发布的最新数据显示，巴西第二季度国内生产总值（GDP）环比下降9.7%，同比下降11.4%。墨西哥国家地理统计局数据显示，墨西哥第二季度GDP环比下跌17.3%，同比下跌18.9%。阿根廷中央银行的最新预测显示，今年GDP将下跌12.5%。
旅游业及相关部门产值占到加勒比地区GDP的26%。疫情期间，这一地区的经济活动急剧萎缩，今年GDP预计下降8%。目前当地一些国家已重新开放边界，但研究显示，国际游客访问数量要恢复至疫情前水平可能需要3年时间。国际货币基金组织（IMF）已批准20项针对拉美国家的紧急援助申请，其中超半数来自旅游业受重创的加勒比国家。
“令人担忧的是，遭受严重冲击的商业、服务业和建筑业等部门都是劳动力密集型行业，这导致该地区失业率攀升。”巴西瓦加斯基金会经济学家若泽·费雷斯对本报记者表示，拉美地区是就业挑战最严峻的地区之一。根据拉加经委会预计，2020年底该地区失业率将达到13.5%，失业人口达4410万，贫困和不平等现象将加剧。“高失业率、低收入和人们对经济复苏缓慢的预期，又反过来抑制家庭消费，中小企业受到影响尤其严重。”费雷斯说。
各项稳经济措施持续出台
拉加经委会认为，拉美地区出现严重经济萎缩是受疫情蔓延及初级产品价格下降、世界经济同步下滑幅度超过预期等因素冲击所致。
目前，拉美地区各国推进复工复产的步伐有所差异，地区内部出现不平衡。不少经济学家呼吁各国在做好疫情防控的情况下逐步放开经济，科学有序复工复产。
拉加经委会同时敦促拉美各国政府，应全力保障贫困人口在疫情期间获得紧急基本收入。根据拉加经委会统计，拉美地区为应对疫情实施的财政措施平均占该地区GDP的3.2%，这包括公共支出、税收减免和流动性支持等。
巴西每月向非正规就业者发放600雷亚尔（1美元约合5.3雷亚尔）补贴，4月至8月总支出达2544亿雷亚尔。巴西近期公布了税收改革第一阶段方案，预期新税种将对企业更加简单、经济和高效，对消费者更加透明。而讨论中的“支持巴西”计划，将公共投资规划的时间维度拉长到了2030年。
阿根廷提出一揽子财政方案，涉及恢复经济、振兴工业、促进地产、增加就业、保护弱势群体、解决城市化问题、促进社会公平等诸多方面。阿根廷最近公布“工作与生产扶助计划”第四阶段方案，连续第四个月向私人部门发放部分工资，计划将持续到年底。
积极的财政政策在缓解疫情负面影响的同时，也让各国债务水平激增。目前外界对一些拉美国家中期债务可持续性的担忧也在增加。为此，拉美国家正努力研究出台更具持续性的中长期规划。智利最新公布的一项经济复苏计划，包括20亿美元的就业补贴，对中小企业的补贴和技术支持，以及未来两年340亿美元的投资计划等。哥伦比亚政府表示将把公共投资重点放在基础设施、住房、技术、新能源、数字转型以及创业产业上。
化危为机需重视改革与合作
有专家指出，此次疫情再次凸显拉美地区经济结构的脆弱性，例如长期高度依赖大宗商品出口、产业结构不合理、生产率低，以及非正规就业比例高等结构性问题。
英国《经济学人》杂志日前刊发文章称，拉美国家在全球制造业产业链供应链中的参与度不够高。疫情出现之前，拉美地区的经济发展已停滞不前。疫情期间，该地区庞大的非正规部门和脆弱的产业结构放大了危机影响。拉美经济前景取决于其是否能抓住下一次产业结构改革机遇。经合组织建议，拉美地区多国应化危为机，抓紧落实经济结构性改革。
IMF分析指出，鉴于疫情蔓延形势超过预期，拉美地区明年会迎来平稳复苏，但复苏速度可能落后于世界其他地区。IMF西半球事务主管亚历杭德罗·维尔纳表示：“财政整顿和结构性改革将是确保复苏的关键。”
世界银行拉美和加勒比地区副行长卡洛斯·费利佩建议，拉美国家应更加重视人力资本建设，扩大数字技术应用，并且培育创新精神、企业家精神和竞争意识，以吸引投资，提高生产力。
巴尔塞纳则强调区域内协作和一体化的重要性，“更紧密的区域和次区域合作，有利于制造业发展和科技创新”。他认为，完善区域内关键行业的价值链，充分利用拉美6.5亿人口的大市场，大力发展电子商务，对减少该区域经济的脆弱性非常关键。
一些经济学家强调，拉美地区经济复苏很大程度上有赖于国际合作能否得到加强。巴西瓦加斯基金会经济学家瓦尔斯表示，与中国合作对拉美经济复苏将起到重要作用。作为拉美地区的重要经贸伙伴，中国迅速控制住疫情，经济社会秩序加快恢复，中国坚持扩大对外开放等利好都将带动拉美经济发展。
（本报里约热内卢9月7日电）
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