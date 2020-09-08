8月份我国外贸出口增长11.6% 民企进出口增长、比重提升

原标题：8月份我国外贸出口增长11.6%

本报讯（记者 袁璐）据海关统计，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币，比去年同期(下同)下降0.6%，降幅较前7个月收窄1.1个百分点。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%；贸易顺差2.05万亿元，增加17.2%。

8月份，我国外贸进出口2.88万亿元，增长6%。其中，出口1.65万亿元，增长11.6%；进口1.23万亿元，下降0.5%；贸易顺差4165.9亿元，增加74.4%。

海关总署表示，前8个月我国外贸呈现几大特点。一是一般贸易进出口增长、比重提升。前8个月，我国一般贸易进出口12.09万亿元，增长0.5%，占我国外贸总值的60.3%，同比提升0.7个百分点。其中，出口6.59万亿元，增长2.5%；进口5.5万亿元，下降1.7%。

二是对东盟、欧盟和日本进出口增长，对美国进出口微降。前8个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值2.93万亿元，增长7%，占我国外贸总值的14.6%。与欧盟贸易总值2.81万亿元，增长1.4%，占我国外贸总值的14%。中美贸易总值为2.42万亿元，下降0.4%，占我国外贸总值的12.1%。

三是民营企业进出口增长、比重提升。前8个月，民营企业进出口9.21万亿元，增长8.5%，占我国外贸总值的45.9%，比去年同期提升3.9个百分点。其中，出口6.07万亿元，增长8.3%，占出口总值的54.9%；进口3.14万亿元，增长8.9%，占进口总值的34.9%。

同时，我国机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装出口下降。而铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等商品进口量增价跌。

(责编：李都也(实习生)、李栋)