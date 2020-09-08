近期人民币汇率升值属于正常双向波动

自今年初以来，人民币兑美元汇率遭遇多轮内外部冲击。5月底，境内银行间市场交易价一度创下12年来的新低7.1687比1。之后，人民币汇率开始震荡走高，9月1日交易价一度创下年内新高6.8100比1，上下最大振幅达5.3%。到9月4日，境内人民币汇率中间价和收盘价分别较5月底上涨4.3%和4.7%，一举逆转了前5个月人民币汇率总体偏弱的走势。

人民币汇率走势偏强，主要是基本面利多逐渐战胜了消息面利空。基本面的利多主要包括本土疫情防控有效、经济恢复好于预期、美元指数见顶回落等等。而且，7、8月份，经济景气持续扩张、美元指数加速回调、境外大举增持人民币债等利好进一步显现。

受人民币汇率加速升值的影响，市场关于人民币汇率进入升值新周期的说法不胫而走，对此我们需要非常谨慎。首先，现在显然尚未形成人民币升值趋势或预期。6月初至9月4日，境内收盘价相对当日中间价偏强的交易日占52.9%。即便是8月初以来人民币加速升值，该占比也仅略升至56.0%。收盘价相对于当日中间价仍呈现时强时弱的变化，而非持续单向偏离。同期，1年期无本金交割远期（NDF）外汇交易隐含的人民币汇率预期显示当前仍是贬值预期为主、偶有升值预期，但无论何种预期，都非常轻微。

其次，下阶段美元指数走势仍存在不确定性。这轮人民币升值主要与美元指数走弱有关。6月初至9月4日，美指累计下跌约6%，人民币汇率中间价累计上涨约0.3元，其中收盘价相对当日中间价偏强累计贡献了11.4%。从2008年金融危机的经验看，在各发达经济体货币放水的情况下，很难简单得出美元必然会对内通胀、对外贬值的结论。美指是否会形成趋势性贬值，取决于对当前国际经济形势的判断，即当前是处于2008年全球金融海啸暴发后的后危机时代，还是处于2007年初美国次贷危机向全球金融海啸演变的危机过渡期。如果是后危机时代，美元指数或可能先跌后涨，如果是危机过渡期，则可能是先涨后跌。

再次，人民币汇率处于均衡合理水平加大了汇率宽幅波动的概率。支持人民币走强的各种基本面利好早在4月以后就已显现，只是受全球政经局势动荡的影响，人民币汇率依然阶段性承压。疫情全球大流行加速世界百年未有之大变局的变化，今后一个时期中国将面对更多逆风逆水的外部环境。

鉴于不确定不稳定因素较多，当前人民币汇率正面临方向性选择，而非已显示哪种明确的周期。当务之急，应进一步加强投资者教育，因为市场参与者的成熟度决定了汇率市场化能够走多远。为此，应该引导市场主体充分认识到，汇率总是有涨有跌的，而且不论涨跌都是有利有弊的，增强市场行为和预期的理性；引导市场主体树立风险中性的财务意识，控制和管理好货币错配和汇率敞口。

(责编：李都也(实习生)、李栋)