原标题：市场机构： 美股大幅回调或倒逼刺激政策出台

美国股市自今年3月份低点反弹，纳斯达克综合指数和标普500种股票指数在近期连续创新高后出现明显的泡沫成分，股市需要更多的利好以支撑进一步上涨。

在诸多市场研究机构警告市场即将在短期出现回调之后，美国股市终于在3日迎来大幅回调，并持续至4日。前期涨幅最大的纳斯达克综合指数在3日和4日累计跌幅为6.17%。如果以4日盘中最低点算，纳斯达克综合指数在这两个交易日最大跌幅为9.79%，接近牛市中通常的回调力度。

市场研究人士认为，股市回调是应有之事，将有助于清除累积的泡沫，有利于股市的健康，并不担忧股市会出现持续的大幅下跌。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔4日表示，美国股市在3日大幅下跌是由于经济和就业数据显示经济复苏放缓，美国准备发放疫苗刺激投资者从科技板块转移到周期性板块，股市投资者大量买入看涨期权加剧市场波动。美国新一轮财政刺激措施谈判陷于僵局可能也导致投资者担忧。

正是由于美国劳工部在4日公布的8月份非农部门新增就业数据显示月度新增就业岗位数量环比下降，促使美国股市在当日盘中进一步大幅下降。

哈里斯金融集团执行合伙人杰米·考克斯表示，美国8月份非农部门就业数据是坚实的。由于看不到完全经济重启的出现，失业率要再下降两到三个百分点将会非常困难。

美联储主席鲍威尔4日在接受媒体采访时也持类似观点。他认为，8月份就业数据是积极的，但要实现充分就业就需要控制住疫情。经济复苏在继续，但现在开始将变得更为困难。

鲍威尔表示，失业人口和小企业可能需要更多的支持，“我们不能让人们被迫从住所搬出或被赶出。”他认为，美国经济自今后数年仍需要低利率的支持。

考克斯表示，美国薪酬保障计划（PPP）资金正在耗尽，国会针对小企业的新一轮救助计划陷于僵局是出现一波小企业关闭的原因。

美国银行全球研究部在4日表示，随着美国8月份非农部门新增137万就业人数，失业率大幅降至8.4%，经济衰退中失去的工作岗位已恢复近半。就业数据的改善很可能减少国会和白宫通过新一轮财政刺激措施的紧迫感。

此前，多家研究机构均表示，股市要继续上涨就需要进一步的刺激，经济数据如果太好反而可能让决策者觉得没有必要推出额外的刺激措施。事实上，失业补助等关键刺激措施在7月底到期后至今尚未得到国会的进一步资金支持，联邦政府仅通过行政令维持一定程度的支持。在财政收入大幅减少的情况下，州和州以下地方政府急需资金支持以推动复课和大选准备等。

从市场的角度看，如果决策者不能如预期的那样继续“派糖”，股市能做的就是感到失望继而大幅下跌，从而迫使决策者推出有关措施。

此次美国股市回调中，机构投资者无疑存有借此迫使决策者尽快出台新一轮财政刺激措施的意图。多家研究机构此前预期，美国国会议员在结束8月份的休假后将会最终就新一轮财政刺激措施达成协议，但国会这方面缺少进展无疑让市场感到焦虑和失望。

从道指的表现看，该指数的表现很大程度上取决于美国经济复苏的情况和前景。可以预期，道指在后市将随纳斯达克综合指数和标普500指数向历史新高发起冲刺，而新一轮财政刺激措施预计将可以推动道指再创新高。

黑费尔说，美国股市最新的抛售是强劲上涨后的获利了结。由于美联储提供的流动性、富有吸引力的股票风险溢价和进行中的经济复苏，股票仍然有良好的支撑。

不过，经济重启的继续推进可能推动投资者从科技大盘股转移到周期性板块和价值类股票，纳斯达克综合指数可能出现较长时间的盘整。

(责编：李都也(实习生)、李栋)