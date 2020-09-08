【行走自贸区】陕西自贸区西咸新区：推进制度创新 提升投资贸易便利化

人民网北京9月8日电 （记者王宇鹏）“陕西自贸区西咸新区作为第七个国家级新区，是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区。”在近日举办的“行走自贸区”网络主题活动陕西自贸区云座谈会上，中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区管理委员会办公室专职副主任李朝杰表示，近年来，西咸新区强化顶层设计，不断推进制度创新。
李朝杰介绍，西咸新区先后编制自贸试验区建设总体方案、年度建设方案，出台支持自贸试验区改革创新的重要文件；培育并支持各类自贸创新发展平台18个，有效整合了优势资源；着力破解自贸试验区改革经验同质化、浅层化问题，坚持市场导向、问题导向，推行重点企业联席机制，构建“一件事一方案一专班”的改革推进机制，深入推进专项改革事项落地；构建深改办、考核办、自贸办“三办”协同创新工作机制，明确各部门主要职责及要求，并拟定自贸试验区建设考核专项办法，形成“鼓励+考核”的多维推动格局。
“三年以来，自贸试验区西咸新区所承担的69项改革试点任务取得了较好成效。”李朝杰表示，尤其在探索创新服务贸易发展模式、设立保税展示交易平台、完善集疏运体系、构建立体化开放大通道、创新文化交流、旅游合作以及推进“双创”示范基地等试点任务方面取得了较为显著的成效，涌现出了多项全省“首创”及“首例”。
三年来，西咸新区累计形成有效案例105个，形成“微信办照”“第三方医学检测实验室持有人制度”等9项改革创新成果在全国复制推广，18项在陕西省复制推广；“互联网+文物教育”等8个改革创新案例被评为陕西省“最佳实践案例”。落地了西北唯一的非特化妆品审批试点。
此外，李朝杰说，依托咸阳国际机场、口岸、保税区等各项叠加优势，西咸新区持续深化差异化改革，促使飞机进境维修、第五航权、保税航油、保税展示等相关业务陆续落地，创新开展西安咸阳机场协同运行模式，提升机场运行管理智能化水平，开展港港联动海关异地委托、智慧旅检、行邮税移动支付等改革创新，提升投资贸易便利化，加快对外开放步伐。
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