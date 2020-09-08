【行走自贸区】陕西自贸区杨凌片区：立足农业 深化“一带一路”国际合作

人民网北京9月8日电（记者王宇鹏）“中国（陕西）自由贸易试验区杨凌片区，是我国自贸试验区中唯一一个以推动现代农业国际合作交流为主要特色的自贸片区。”在近日举办的“行走自贸区”网络主题活动陕西自贸区云座谈会上，中国（陕西）自由贸易试验区杨凌示范区管委会办公室党组书记、主任苏亚文表示，近年来杨凌区域不断深化农业国际合作，对外开放水平显著提高。
苏亚文介绍说，一是主动融入“一带一路”建设。杨凌片区先后与全球60多个国家在现代农业领域建立了合作关系，其中开展合作的“一带一路”沿线国家和地区超过50个，与哈萨克斯坦农业部等20多个沿线国家政府部门签订了加强农业合作的有关协议，开展国际交流合作活动300余项，布局建设了中哈、中澳、中德、中俄等一批国际农业科技合作园区。
二是西北农林科技大学与丝绸之路沿线17个国家和地区的85所高校和科研机构，在杨凌片区共同发起成立了丝绸之路农业教育科技创新联盟。国内42家农业企业在杨凌片区共同成立了丝绸之路经济带杨凌现代农业企业创新合作联盟。
三是出台人才聚集十大措施，举办海外高层次人才及创业团队招引活动20场，累计引进海外专家81人。大力推动协同创新，持续加大研发投入，研发经费投入占GDP比重达到3.91%，位居全省第二。
四是作为中国四大农业技术援外培训基地之一，杨凌片区累计为100多个国家和地区培训了3040多人，培训涉及现代农业经济管理、节水灌溉等11个领域。
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