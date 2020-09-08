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景颇族小伙麻买：党员要带头脱贫致富

赵晶 孙阳 高亚永

2020年09月08日10:11 来源：人民网-财经频道

麻买与妻子的合影（贾翔 摄）

“你们看看这个房子多漂亮，自来水、电这些都有，比以前方便多了。”在新房宽敞的客厅，瑞丽市勐秀乡勐典村景颇族村民麻买向记者讲述了自己的脱贫故事。

麻买家原来在勐典的半山上，生锈的铁皮屋顶，泥泞的道路，10天中有7、8天停水，这是他对老宅最深刻的印象。麻买的父母去世得早，与弟弟相依为命。家里的经济收入主要靠在14亩水田和30亩林地上种甘蔗，可因没有种植经验和技术、缺乏资金等，一年下来收入并不高。2014年，麻买家的家庭纯收入仅2300元。

2013年12月，麻买成为一名建档立卡户。回想起过去的生活，麻买苦中带甜：“当时日子过得很苦，扶贫干部多次来找我、鼓励我，教我脱贫致富的方法。于是，我跟村里技术员学习了种植技术，第二年我家的纯收入达4600元。”

可就在生活向好的时候，突如其来的疾病让他家再次陷入困境。2016年8月，麻买突发胰腺炎，在重症监护室里昏迷了三天三夜，治疗费用中自付部分高达10万余元。

麻买住院期间，村内乡亲自发为他发起捐款，市、乡民政、扶贫等有关部门积极为他争取社会救助。在各方援助和支持下，麻买渡过了难关。”身体垮了还可以慢慢休养，还有那么多好心人帮我。我现在就想着多找活做，把欠的钱慢慢还上。”提起政府和好心人的帮助，麻买充满了感激之情。

2018年，麻买荣获德宏州“光荣脱贫户”称号。（贾翔 摄）

因为生病干不了重体力活，麻买和弟弟去工地开车运料，或去打短工做套袋柠檬。麻买常说：“每一天都要珍惜、都要快乐。”他乐观向上的精神打动了陇川的景颇姑娘排卡林。2017年，麻买和排卡林领了结婚证，喜结连理。

娶了媳妇，搬了新家，麻买觉得自己一下子成了世界上最幸福的人：“我们都是年轻人，能吃苦肯做事。我跑运输，能增加家里的收入。媳妇养着鸡、鸭，也能为家里带来收入。虽然辛苦，但一定要坚持下去。因为只有辛勤劳动得来的果实才更香甜。”2016年，麻买家家庭纯收入近2万元，稳定实现了“两不愁三保障”，光荣脱贫。2018年，麻买荣获德宏州“光荣脱贫户”称号。

麻买在努力把日子过好的同时，积极向党组织靠拢，2015年7月，向勐典村民小组党支部递交了入党申请书；2016年7月，被组织吸收为预备党员；2017年7月，正式转为中共党员。生活中，他时刻以党员的标准严格要求自己，积极为邻里乡亲服务。2016年，他家被纳入易地搬迁项目。当他知道易地搬迁安置点需要占用2家农户的田地时，主动把自家6.4亩田地换给一家农户，不求回报。他说：“国家政策那么好，给我们盖新房搬到城里住，作为党员，我们要积极支持国家这些项目，自己拿出点田地来参与这些建设是光荣的，不应计较个人得失。”

“我是一名党员，要带头脱贫致富，带头为乡亲们办好事，带头搞好家庭和村寨的建设，这些都是党员义不容辞的责任。”麻买说。

(责编：栗翘楚、孙阳)