十三部门发文：推动物流业制造业深度融合创新发展

人民网北京9月8日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委会同工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、交通运输部、农业农村部、商务部、市场监管总局、银保监会、铁路局、民航局、邮政局、中国国家铁路集团有限公司等13个部门和单位联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》（发改经贸﹝2020﹞1315号，简称《实施方案》），对促进物流业制造业深度融合创新发展作出全方位安排。

《实施方案》指出，坚持问题导向和发展导向并举，重点聚焦企业主体、设施设备、业务流程、标准规范、信息资源等5个关键环节，以及大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流等6个重点领域综合施策。

《实施方案》建议，从营造良好市场环境、加大政策支持力度、创新金融支持方式、发挥示范引领作用、强化组织协调保障等方面提出综合性保障措施，进一步优化物流业制造业融合发展政策环境。

(责编：许维娜、夏晓伦)