【行走自贸区】广西自贸区崇左片区：建设高质量发展的沿边开放大平台

人民网北京9月8日电（记者 胡挹工）2019年8月30日，中国（广西）自由贸易试验区挂牌成立。广西自由贸易试验区崇左片区地处祖国南疆，素有“打开门就是越南，走两步就进东盟”之说，是中国面向东盟开放合作的前沿门户，也是中国通往越南、东盟最大最便捷的陆路通道。

广西凭祥综合保税区管委会副主任、中国（广西）自贸试验区崇左片区管理委员会副主任、凭祥市委常委凌星高在会上表示，一年来，依托毗邻越南的独特区位优势和丰富的口岸资源，崇左片区在跨境贸易、跨境物流、跨境金融、跨境旅游和跨境劳务合作等“五跨”产业上取得了较好的成效，发展前景广阔。

凌星高还介绍，崇左片区推行“提前申报”和“两步申报”并行，不需查验的货物整体通关时间缩短至平均10分钟左右。同时，崇左片区实施互市贸易“集中申报、整车通关”落地加工新模式，每车运输成本降低3000-6000元。2020年1-7月，崇左片区外贸进出口完成600.65亿元。挂牌以来，崇左片区新增企业数1216家，总注册资本69.09亿元，市场主体加速集聚。

在跨境物流方面，凌星高表示，崇左片区开通了跨境公路物流线路近20条，通达东盟国家20多个主要城市，形成了多条重点黄金物流线路；开通了跨境铁路班列9条。此外，崇左片区推出进境水果班列直达等模式，成功开通全国首趟中越、中泰进境水果班列，上半年通过冷链班列累计进口水果1.04万吨，价值约1.2亿元，推动国务院批准设立跨境电商综合试验区。

在跨境金融方面，凌星高表示，崇左片区在广西率先开展了中越人民币现钞跨境调运业务，累计调运越南盾现钞106亿越盾，调运人民币现钞4638万元。崇左片区创新以做市商的定价机制，建立银行间人民币对东盟小币种汇率直接定价机制，累计对客卖出越南盾达12.21亿元。还创新推出关税保证保险产品，自2019年推出以来，已为132家外贸企业提供1.03亿元税款担保。另外，崇左片区引入非银行支付机构为线下互市贸易开展线上集中跨境人民币结算，累计为边民办理互市贸易集中结算金额175亿元，有效促进外贸稳增长。

在跨境劳务方面，记者了解到，崇左片区建立了中越跨境劳务合作“四证两险一中心”管理模式，创新闭环式管理确保管到位。通过对入境务工人员实行多重叠加服务与管理，实现多部门联合监管，对越籍务工人员点对点精准管理，在引得进、用得上、管到位基础上，实现境外人才资源聚集，助推边境地区经济发展。

在跨境旅游方面，崇左片区积极推动跨境旅游创新发展，简化中国—东盟跨境汽车、摩托车自驾游出入境手续，允许从事中国—东盟跨境汽车自驾游的旅行社申请成立报关公司自行报关，探索自驾车辆担保金保险业务，进一步降低跨境自驾游运营成本。凌星高表示，2019年凭祥市接待游客人数889.34万人次，同比增长26.18%；接待国内旅游人数872.27万人次，同比增长26.67%。下一步，崇左片区将继续发挥沿边优势，建设高质量发展高水平开放的沿边开发开放大平台。

(责编：胡挹工、刘佳)