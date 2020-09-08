原标题：聚焦产业扶贫 全国主流媒体走进安化助力乡村振兴

全国主流媒体走进安化。钟浩 摄

人民网长沙9月8日电 踏寻文化古迹，品味茶乡新变。9月8日，2020年全国主流媒体安化采风行调研活动举行，来自中国报业协会、人民日报、新华社、光明日报、中国日报、中国青年报、农民日报、法治日报等众多中央、省、市媒体代表齐聚安化。

本次活动以“聚焦产业扶贫 助力乡村振兴”为主题，来自各界的专家、学者与湖南安化县相关单位负责人领导以及湖南华莱生物科技有限公司等茶企代表共聚一堂，共话安化黑茶高质量发展，并就产业扶贫、产业助力乡村振兴等话题进行探讨。

据了解，湖南安化是中国黑茶之乡，近年来，安化县委、县政府一届接着一届干，一张蓝图绘到底，通过“扩基地，提品质、强品牌、拓市场，”保持“生态立县、绿色崛起”战略定力，坚持“精准扶贫、产业先行”，紧紧依托资源禀赋发展安化黑茶等特色产业，落实“四跟四走”要求，让老百姓参与发展、分享成果，真正实现了经济发展与百姓脱贫有机统一。

经过十多年的发展，安化黑茶成为区域内规模最大、品牌最响、综合效益最高、带动能力最强的富民主导产业，产业扶贫模式在2017年5月江西赣州召开的全国产业扶贫现场观摩会上作了介绍。至2018年底，全县共有14万余名建档立卡贫困人口相继甩掉贫困帽子，2019年4月经湖南省人民政府批复正式脱贫摘帽。

作为安化黑茶产业发展的龙头企业，湖南华莱生物科技有限公司以茶为媒，打造扶贫产业链，尽全力让贫困户参与其中，还专门设立产业扶贫基地——湖南华莱江南茶园基地，设立“扶贫车间”，打造产业扶贫主阵地，开展各项技术培训，让贫困户从农民成功转化为产业工人。湖南华莱还提供长期的务工就业岗位、保护价收购贫困户的农产品、开展大规模技术培训和业务指导、多途径增加贫困户收入等方式，变“输血功能”为“造血功能”，着力提高其自主脱贫能力，帮助贫困户稳定脱贫。

自2017年以来，湖南华莱采取“委托帮扶+股份合作帮扶”的方式，帮扶安化县内6049名建档立卡贫困人口。公司安排长期就业人员4000余人，惠及土地流转的农民、茶农及茶叶生产相关人员9.67万人，其中贫困农户2.32万人。

安化县人民政府县长肖义表示，借助此次活动，安化将吸纳专家学者建议，持续巩固脱贫攻坚成果，高质量完成剩余贫困人口脱贫，加强脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，推动产业尤其是黑茶产业高质量发展。“在如今的安化，走茶马古道、观云台山云海、赏茶乡花海、探梅山文化、逛古茶市、住茶园民宿，成为游客放松身心、康养休闲的绝佳选择。”肖义介绍，未来安化将继续坚持生态优先、绿色崛起，全力做好绿色黑茶、做出健康黑茶、做成世界名茶，促进产业转型，加大产业集聚，助推“茶旅文康”产业深度融合，将黑茶产业发展成为县域经济高质量发展的第一引擎。

据了解，在接下来的两天时间里，各媒体专家将参观安化黑茶国家现代农业园展示馆、湖南华莱生物科技有限公司万隆产业园、冷市黑茶产业园等地，了解安化黑茶产业发展情况；走访调研安化黄石村、水龙茶园等地，了解安化产业扶贫成效。（刘刚贵）

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