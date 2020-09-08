联想助力厦门打造智慧城市“新样板”

智慧城市将给我们带来什么样的未来生活场景，让市民获得更高的幸福感，让企业营商环境更加优化？

9月8日，中国国际投资贸易洽谈会召开期间，“联想智慧中国行 智能化服务论坛”走进金秋厦门，与当地政府、专家、企业界200多位业内人士，共议智能变革时代行业智能化升级和智慧城市话题。

联想集团副总裁、中国区服务事业部总经理戴炜在论坛上表示，秉持“产业报国”的初心，联想30多年来助力我国信息化建设，与国家发展、民生改善从来没有分开过。智能变革时代，联想致力于成为中国领先的智能化服务提供商，推动各行各业智能化升级和中国经济新旧动能转换。

当天，联想集团还与厦门市政府部门签订智慧城市战略合作协议，围绕厦门智慧政务展开深入合作，推动当地政务和城市治理迈向“智慧”时代。

战略签约厦门 联想智慧城市业务布局“再下一城”

论坛举办前，联想与厦门市政府部门围绕人工智能应用研究等，签署智慧城市建设战略合作协议。根据协议内容，联想将联合合作伙伴共同助力厦门智慧政务、城市民生和公共应急、城市校园、城市体育等在内的智慧城市建设。

戴炜表示，将充分发挥人工智能、大数据、云和区块链以及在政务数据整合上的技术优势，结合投资、建设、运营方面成熟经验，支持厦门智慧政务发展，助力厦门市建设成为全国智慧政务创新示范基地。

“厦门是全国重要的智慧城市创新示范区。未来，我们希望立足厦门的区域和资源优势、文化特点、产业特色，力争运用‘大数据+’和人工智能，探索城市管理和社会经济发展的新路径，与厦门市开展深入合作，共同打造智慧城市新标杆。”他说。

据介绍，“e政务”便民服务是厦门市打造的集公安、人社、房管、公积金、海关等十几个政府部门政务业务为一体的“十五分钟便民服务圈”系统，终端分布在社区、商场、火车站、机场、厂区等公共区域，方便市民办事。

在“e政务”建设中，联想提供了具有自主知识产权的自然交互人工智能解决方案，让市民可以和终端机对话，省去了所办事项查找不便等麻烦。同时，联想还帮助重构了服务流程，以老百姓办事目的为导向，优化了整体办理体验。

截至目前，“e政务”已办理各项业务220万件，按每名群众前往办事窗口耗时半天、产生误工费和交通费50元计算，相当于为老百姓累计节省了120万天、1.2亿元的办事成本。

热议智能变革 联想RISE战略引发嘉宾广发关注

智能变革时代，智能化转型浪潮席卷全球，中国经济迎来智能化转型升级关键期。以云计算、人工智能、5G为代表的新兴技术，为传统企业智能化转型升级提供了良好的技术支持。

在论坛上，戴炜介绍了联想智能化转型实践经验和取得的成果。目前，联想集团“3S”（智能物联网—Smart IoT、智能基础架构—Smart Infrastructure、行业智能—Smart Verticals）战略深入实施，已经建立起“端—边—云—网—智”新一代技术架构体系，形成独特的技术和服务优势，推动各行各业智能化升级。

“在国内，我们推出了RISE智能化服务生态战略。”他说，“可以总结成‘2+4+6’，2是‘端—边—云—网—智’新一代技术架构和智能化服务生态联盟两大基础；4是设备服务、智能运维服务、智慧解决方案、智能化全周期服务等4类服务，满足多领域、全场景、全周期的智能化升级需求；6是聚焦智慧城市、智慧教育、智慧农业、智能制造、智慧能源、智慧商务6大领域，对外赋能。”

据介绍，联想智慧服务业务相继在智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧能源等领域取得突破，营收连续3年呈现30%以上的增幅。去年整个财年，联想智慧服务营收突破50亿元，今年预计会突破70亿元。

戴炜表示，“端—边—云—网—智”新一代技术架构本身是一个开放平台，加持联想推出的智能化服务生态启航计划，希望与生态伙伴开放合作，共创、共享。联想将在共享商机、联合开拓、生态赋能、集成交付、资本助力这五个方面为生态伙伴提供助力。

“30多年来，秉持‘产业报国’的初心，联想一直致力于推动中国经济发展、民生改善。过去联想为中国信息化建设铺路，现在联想为中国智能化搭桥。”他说。

对于联想在智能化领域的实践和取得的成果和构建智能化服务生态联盟，国家信息中心信息化和产业发展部主任、中国智慧城市发展研究中心主任单志广认为，在智能化大潮下，行业智能化已经形成行业所有企业共同治理、共同维护的全新产业生态圈，联想本身智能化实践经验和RISE智能化服务生态战略的推出恰逢其时，非常具有示范意义。

发力智慧城市 打造“联想式”新型服务运营范式

此次论坛一个重要议题是推动新型智慧城市建设。戴炜在论坛上表示，联想是新型智慧城市运营服务商，专注“家国情怀”和“普惠民生”这条主线。

“未来的智慧城市将是提供新服务、实现新增长的新型智慧城市，本质是以人为本，推动产业和企业蓬勃发展，提升居民的收入水平，增强人的幸福感、获得感和安全感。”他说。“技术是城市的‘智慧’面，温度是城市的‘民生’面。”

据介绍，联想智慧城市除了提供“端—边—云—网—智”全面、综合的智能化技术，最大的特点是陪伴式的，通过智能化服务脚踏实地陪伴城市完成智能化转型的全过程。

厦门市公安局宣传处处长马翠琳在论坛上介绍了厦门市“e政务”团队和联想密切合作技术攻关的情况。“去年，联想与厦门深入探讨交流，双方从技术、到产品、到业务的合作大幕就此拉开。”她说，“密切合作开展技术攻关，即使在今年疫情期间也没有中断。”

据马翠琳介绍，今年4月份厦门“e政务”AI语音助手“小e”1.0问世，开始开展应用测试和语料收集，到今年8月份“小e ”2.0版也完成开发，基本实现了“e政务”业务的全程语音导服办理，很快就能在全市50个试点站点和厦门的市民见面。

对于联想在智慧城市建设中的助力，厦门熙重电子科技有限公司总裁叶家艺在论坛上表示，联想的人工智能技术和在智慧城市建设中的领先理念成为双方合作的重要基础。“依托联想自然语言交互、背景人声消噪、知识图谱等多项国际领先技术，我们共同研发了具有强大学习能力的政务服务语音交互和多轮对话系统，实现了人工智能与政务场景的深度结合。”他说。

叶家艺还表示，将与联想通力合作在厦门联合建立研究院，打造智慧政务AI联合实验室、技术研发中心、服务运营中心、产业孵化中心四个中心，大力服务厦门智慧政务建设。

单志广在论坛上对联想在智慧城市领域的专注主线予以高度肯定并表示，智慧城市基于信息化，高于信息化，是由信息技术与人类思考城市发展的方式之间的联系所定义的。“智慧城市，是城市发展方式的智慧化；智慧城市的建设，是为每一个生活在城市里的人充分享受科技的福祉和生活的美好。”他说。

据介绍，“联想智慧中国行”是联想致力于推动中国行业智能化升级举办的系列活动，就商用IoT、智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧商务等领域的智能化问题，和政府部门以及行业专家、学者，共同交流、探讨，寻找面向未来的解决方案。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)