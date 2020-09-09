2020年全国消费促进月活动在京启动

新华社北京9月8日电 由商务部和中央广播电视总台联合主办的“2020年全国消费促进月暨北京时尚消费月”活动8日晚在北京前门步行街启动。活动聚焦促消费相关工作,传递常态化疫情防控下新型消费不断涌现、节俭消费深入人心、消费市场全面回暖等积极信号。

启动仪式上，中国商业联合会等12家行业协会及部分企业代表共同发起防控疫情、厉行节俭、诚信经营、惠民利民倡议。京菜美食文化节展销等主题活动同步举办,30个国家级贫困县的重点扶贫产品和部分老字号产品将在前门步行街展销一周。

据介绍，此次活动以“百城万企促消费”为主题，组织全国各地利用“金九银十”的传统消费旺季，在9月9日至10月8日期间集中举办系列消费促进活动，参与企业达10万余家，涉及实体门店和线上商户200多万个。

活动期间，天津金街步行街、哈尔滨中央大街步行街、深圳东门步行街等地将举办“外贸优品汇 扮靓步行街”出口产品转内销活动，商务部还将组织举办“老字号”嘉年华、“千品万店美食荟”等重点活动。各地活动各具特色、亮点纷呈，如天津展销区内设置了快递收纳点，消费者可将买到的货品现场邮寄回家，也可通过网络下单邮寄回家；深圳活动现场设置了科技创新及时尚消费两大主题展区，每天将推出若干场次机器人表演、国潮时装秀、人文生活互动等活动。

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