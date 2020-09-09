跨界融合创造居住新体验 首创置业搭建精装新模式

人民网北京9月9日电（记者毕磊）8日下午，首创置业、东易日盛集团、邱德光设计以及小米集团宣布达成战略合作，四方将携手打造BBC新模式。

据了解， BBC新模式是地产开发企业首创置业提供存量房房源，东易日盛、邱德光设计、小米共同为地产存量房提供解决方案，提高楼盘品质，促进内在价值提升，共同合作为中产阶级精英阶层提供优质高性价比整装产品，达到多方共赢，多方B+B共同为C服务的新模式。

首创置业设计营销中心总经理、助理总裁高广汉表示：“正是现在的市场环境催生了我们四家企业走到一起，联起手来，对整个人居生态链进行重新整合创新。这是首创首次联合四家企业“首创”一种新的模式，这是首创对人居的一种创想。BBC新模式为客户带来大师级的装修设计，让客户首先对房子有一个好看的印象，对产品有好感，然后当客户住进去之后感觉好用好住，最后实现‘创享美好新生活’的理念”。

面对居住空间不断科技化与艺术化融合的品质新常态，首创置业北京公司副总经理周刚毅表示：目前住宅市场面临亟待解决的产业级的痛点，优质客户享受不到优质的定制精装修服务，设计大师和定制装修公司不容易寻找到目标客户，开发商的合作方缺乏to c意识无法满足客户的个性化需求。最好的商业模式就是将自己的商业模式和战略融入于自己的产品和客户设计当中，去真正从根本上解决产业级的痛点，所以我们这个项目整个经历了客户基础研究、客户的需求把握、公共设置定价、产业结构分析以及品质的把控，最终形成BBC这样一个成熟的模式体系。

据悉，BBC产品定制化装修新模式，将首先落地首创置业北京公司在顺义、密云区域的两个项目——首创河著、首创澜茵山。这两个项目也将为业主提供个性定制精装+定制软装+后精装服务。

东易日盛董事长陈辉表示，毛坯房是房地产1.0时代，千篇一律的精装修是2.0时代，而个性化的定制精装则是3.0时代。在房地产的3.0时代，首创置业、东易日盛、邱德光设计、小米科技共同将目光转向B+BtoC模式，一起合作为客户创造创新价值，在为用户带来价值的同时，从而实现与多方的共赢，在万亿蓝海市场中获得新增长。

“超级个体及居住新观念的形成，催生了BBC模式和‘一屋建’产品。一位客户，一个个体，一间屋子，一次建造，一套装修，一批家具，最终我们合在一起，大家一起来做‘一屋建’”。邱德光设计总经理袁欣表示，我们不是新物种，我们甚至不是联合体，我们只是打破壁垒，重构关系，我们是为居住升级中的C端用户创下美好新生活。”

(责编：毕磊、夏晓伦)