原标题：北京辖区成功举办2020年上市公司投资者集体接待日活动

新华网北京9月9日电 “‘京’诚所至，金石为开，做受尊敬的上市公司”——2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动近日成功举办。本次活动在中国证券监督管理委员会北京监管局、上海证券交易所、深圳证券交易所的指导下，由北京上市公司协会与上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办，旨在为认真贯彻落实党中央、国务院关于促进资本市场稳定健康发展的决策部署，进一步促进上市公司诚信经营、规范发展，加强上市公司合规体系建设和投资者合法权益的保护。

活动开始，活动视频宣传片生动呈现出北京辖区一大批代表国民经济支柱产业和战略新兴行业的龙头企业，突出了北京辖区上市公司的整体面貌与责任担当。

随后，北京证监局贾文勤局长为本次活动致辞，并对辖区上市公司提出三点希望：一是希望北京辖区的上市公司珍惜本次活动机会，通过与投资者的深度交流，倾听投资者声音，用“诚心”换得投资者的信任与青睐。二是希望北京辖区的上市公司凝聚共识，协同发力，推动疫情后企业复工复产，用“诚恳”的行动助力经济加快复苏。三是希望上市公司努力提高信息披露意识，用公开透明的企业信息面对投资者，以“诚实”换取良好的企业形象，真正做到一个受尊敬的上市公司。

此次活动采取沪深两市上市公司分网同步进行的方式，投资者通过上证路演中心、全景网以及微信公众号观看直播和参与互动。北京辖区有339家上市公司、971名高管人员，通过互动平台与投资者进行了热烈高效的互动交流。根据大数据分析，在两个小时的交流过程中，来自全国32个省、市、地区的投资者向辖区上市公司提问共计8,369条，上市公司嘉宾回答问题共计7,197条，总体答复率高达86%；其中236家上市公司答复率达到100%。本次活动共收到了近5,000名投资者的提问，其中超过60%的投资者提问来自广东、北京、浙江、湖北和上海等五省市。投资者较为关心的问题涉及上市公司经营状况、业绩说明、发展战略、市值管理、风险防控和市场竞争等内容，“股价”“业务”“股东”“投资者”“市场”“项目”“产品”和“数字货币”等关键词出现频次较高，引发市场与舆论的广泛关注，充分实现了上市公司与投资者的良性互动。

北京证监局表示，下一步将继续立足辖区实际，坚持强化科技监管理念，不断创新，利用互联网新媒体技术助力辖区投资者保护工作，打破区域界限，让投资者能更广泛、更深入地与上市公司交流，营造资本市场健康发展的良好生态，进一步服务实体经济。

(责编：毕磊、夏晓伦)