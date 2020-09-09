全国消费促进月启动 苏宁易购将发放100亿元消费补贴

9月8日晚，由商务部和中央广播电视总台组织的“2020年全国消费促进月”在京启动。据悉，本次活动将从9月9日延续到10月8日，跨越中秋、国庆两个重要假期，活动以“乐享消费 美好生活”为口号，整体命名为“百城万企促消费”。作为本次活动的参与方之一，苏宁易购推出包含“苏八条”在内的“百千万”计划，即：由“双50计划”构成的100亿元全品类消费补贴、不低于1000场的线上带货直播、不少于10000家门店联动参与其中。

据介绍，苏宁易购的“苏八条”具体包括消费补贴“双50计划”、以旧换新、24期分期免息、线上超市补贴、家乐福周年庆及“菜篮子”补贴、超级买手专场直播、本地化老字号门店直播、小镇购物节等。

苏宁易购有关负责人介绍，所谓“双50计划”，是利用苏宁易购丰富多元的线上线下业态，围绕苏宁易购APP、苏宁易购电器店、家乐福超市、苏宁金融、苏宁小店、苏宁广场等各类型业务渠道，在全国范围发放50亿元消费券和50亿元购物补贴，这也是苏宁易购参与本次全国消费促进月活动最核心的让利举措，“我们希望借此实现全品类覆盖、全场景触达，惠及消费者生活的方方面面。”

另外，苏宁拼购将联手全国各地的“苏宁村”和“拼工厂”，推出包山、包湖、包船、包厂直采模式，形成从田间到餐桌、从工厂到家庭的直供特卖机制，并将直播现场搬到田间地头、工厂车间、渔船码头，让消费者更直观地感受到源头好货。

上线不久的家乐福“菜篮子”，活动期间也将推出力度不小的补贴，从开胃前菜到家常小炒、生猛海鲜、酒水饮料、餐后水果，家乐福都将给予全方位的消费补贴，线上下单，送货上门，“菜篮子”商品最快1小时即可送到您家。

主打下沉市场的苏宁易购零售云店将推出小镇购物节，县镇区域消费者到店购买家电可享专属补贴，线上更丰富的各品类商品也将通过购物节进入小镇市场，消费者可在苏宁易购APP下单，也可以在门店的直播间下单。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)