全国消费促进月启动 苏宁易购将发放100亿元消费补贴

9月8日晚，由商务部和中央广播电视总台组织的“2020年全国消费促进月”在京启动。据悉，本次活动将从9月9日延续到10月8日，跨越中秋、国庆两个重要假期，活动以“乐享消费 美好生活”为口号，整体命名为“百城万企促消费”。作为本次活动的参与方之一，苏宁易购推出包含“苏八条”在内的“百千万”计划，即：由“双50计划”构成的100亿元全品类消费补贴、不低于1000场的线上带货直播、不少于10000家门店联动参与其中。
据介绍，苏宁易购的“苏八条”具体包括消费补贴“双50计划”、以旧换新、24期分期免息、线上超市补贴、家乐福周年庆及“菜篮子”补贴、超级买手专场直播、本地化老字号门店直播、小镇购物节等。
苏宁易购有关负责人介绍，所谓“双50计划”，是利用苏宁易购丰富多元的线上线下业态，围绕苏宁易购APP、苏宁易购电器店、家乐福超市、苏宁金融、苏宁小店、苏宁广场等各类型业务渠道，在全国范围发放50亿元消费券和50亿元购物补贴，这也是苏宁易购参与本次全国消费促进月活动最核心的让利举措，“我们希望借此实现全品类覆盖、全场景触达，惠及消费者生活的方方面面。”
另外，苏宁拼购将联手全国各地的“苏宁村”和“拼工厂”，推出包山、包湖、包船、包厂直采模式，形成从田间到餐桌、从工厂到家庭的直供特卖机制，并将直播现场搬到田间地头、工厂车间、渔船码头，让消费者更直观地感受到源头好货。
上线不久的家乐福“菜篮子”，活动期间也将推出力度不小的补贴，从开胃前菜到家常小炒、生猛海鲜、酒水饮料、餐后水果，家乐福都将给予全方位的消费补贴，线上下单，送货上门，“菜篮子”商品最快1小时即可送到您家。
主打下沉市场的苏宁易购零售云店将推出小镇购物节，县镇区域消费者到店购买家电可享专属补贴，线上更丰富的各品类商品也将通过购物节进入小镇市场，消费者可在苏宁易购APP下单，也可以在门店的直播间下单。（牛广文）
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】