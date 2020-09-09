原标题：三星将关闭在中国唯一一座电视工厂

北京商报讯（记者 石飞月）9月7日，据韩联社消息，三星电子将关闭在中国天津的电视工厂，以提高供应链管理效率。

据悉，该工厂是三星在中国的唯一一座电视工厂，目前拥有3条电视组装线和623名员工。消息称，三星电子正在商讨员工补偿方案，该工厂将于11月底正式停止运作。

不过，上述消息目前还未得到官方确认。

三星电视虽然在全球市场稳坐第一的位置，但在中国市场正走下坡路。中怡康统计数据显示，三星电视上半年在中国市场的累计销量为41万台，比去年同期减少8.33%。

(责编：毕磊、夏晓伦)