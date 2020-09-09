原标题：《中国新厨房白皮书》发布

北京商报讯（记者 石飞月）9月5日晚，老板电器联合中国五金制品协会和中国城市科学研究会共同发布了《中国新厨房白皮书》。《中国新厨房白皮书》详细研究了中国厨房的变革历程，为用户提供最大化利用厨房使用功能空间的中式烹饪产品解决方案。

作为厨电行业的领导品牌之一，老板电器也在白皮书中向主管部门、相关行业协会呼吁：要“扩容厨房的面积”、“调整精装修厨房的设计”、“制定厨电的新标准”、“促进厨房新消费”。

同时，老板电器还在当晚发布了四款新品，包括了双腔大吸力油烟机8235S、紫焰强火2代燃气灶9B515、蒸烤炸一体机CQ926，强力洗洗碗机WB755。

(责编：毕磊、夏晓伦)