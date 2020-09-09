原标题：UDE2021将升级为国际消费电子及未来生活博览会

近日，UDE国际显示博览会主办方宣布：2021年UDE将全面升级为“国际消费电子及未来生活博览会”，展览面积扩大到6万平米，覆盖三大领域，面向行业用户及广大年轻消费群体展示下一代消费电子科技及未来生活方式，打造国际化的科技会展平台。

助力我国消费电子产业全球化

相关数据显示，我国消费电子产业链上下游的年产值高达6万亿人民币，终端产品产量占全球的70%以上，已逐步发展成为全球消费电子产品的前沿消费市场，以其广泛的消费电子类参展厂商基础、及对年轻消费群体的号召力，有望发展成为全球最重要的消费电子产品会展平台。

为品牌商、渠道商和年轻用户搭建桥梁

在人工智能、物联网和5G等技术应用方面，层出不穷的科技创新，需要弥合新产品与用户之间的认知鸿沟，搭建用户亲身体验产品、感知产品和参与创造的新场景。

UDE经过两年时间的探索，聚合了三星、LG、索尼、华为、小米、TCL、海信、创维、长虹、康佳、海尔、苏宁、京东等一线消费电子品牌的力量，致力于推动新产品的消费普及。2020年，UDE与ChinaJoy同馆同期举办，受到超过10万名现场观众和1亿线上观众的热捧，不仅现场体验区人流如织；通过线上直播观展，京东购物节更创下了同比增长50%的销售纪录。品牌商、渠道商和用户一致认可这种直接面向用户的体验方式，并希望UDE进一步升级覆盖消费电子全领域及未来生活场景。

UDE2021全面升级，连接科技、产品与未来生活

UDE2021规模将全面升级：展出面积6万平方米、拟邀展商500家、行业观众预计突破5万名，将有300多名行业专家、企业家等来到现场。同时，UDE2021将继续与ChinaJoy同期同馆举办，吸纳超过30万名年轻观众到场参观。

为了更好地服务行业观众及年轻用户，UDE2021展览将划分三大主题，分别打造UDE国际显示博览会、UDE消费电子博览会以及iLife未来生活博览会等三大主题展区。

UDE国际显示博览会聚焦科技进步与上游技术创新，重点展示显示面板、芯片、材料、设备领域的新技术与新产品，树立新型显示产业的风向标；UDE消费电子博览会聚焦电子消费产品领域的创新应用，重点展示智慧生活、智慧商业、机器人与机器智能、数字健康、数字体育、沉浸式娱乐、未来出行等消费电子领域创新科技产品，树立消费电子领域的风向标；iLife未来生活博览会则是一次全新的平台升级，集场景打造、产品跨界、新型技术运用为一体，在沉浸式未来生活场景中植入产品，将城市生活、科技、人文等方方面面一一呈现。

打造消费电子领域的“中国名片”

2019年首届UDE举办，业界专家指出，UDE展览平台专业、视野开放，有望成为全球显示及消费电子产品发布主阵地和交易港之一。

今年，UDE2020在工业和信息化部电子信息司及中国电子视像行业协会的指导下，响应复工复产和扩大内需的号召，带动从上游材料设备到显示面板、终端应用、内容服务的全产业链，近200家企业展出年度新品。

正如中国电子视像行业协会会长刘棠枝在UDE2020开幕式致辞中指出：在新型显示技术、人工智能技术、新一代通讯技术的融合发展下，中国制造开始走向中国创造。我们不仅需要科技创新的土壤，更需要一个能充分展示科技创新的舞台。UDE2021有望承担这个使命，聚焦消费电子科技创新，打造以用户为中心、以未来生活为场景的国际化舞台。

(责编：毕磊、夏晓伦)