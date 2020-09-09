原标题：数字化驱动传统企业转型 齐心集团助力行业发展创新

2020年9月4日，由商务部、北京市人民政府共同主办，以“全球服务，互惠共享”为主题的2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）在北京隆重开幕。据了解，今年服贸会共包含全球服务贸易峰会、高峰论坛及以围绕服务贸易领域前沿趋势、国际合作等主题的行业大会和专业论坛。

作为服贸会中重点的专业论坛，中国电子商务大会自2011年以来已连续举办九届，是电商领域信息共享、合作对接、互学互鉴的主流会议平台。9月7日，大会以“共融·共建·共赢”为主题，腾讯云、中国银行、盒马鲜生、齐心集团、网易严选等多家数字化领域代表企业出席，建言产业互联网的未来前景，助力行业发展创新。作为从传统制造业成功转型产业互联网赛道的代表，齐心集团今年首次受邀出席电商大会。齐心集团总裁陈川在论坛上发表了“数字化驱动下的产业互联网转型——从传统品牌制造到企业多场景运营服务”的主题演讲，他表示，齐心集团之所以能从传统制造业跻身至产业互联网赛道，其核心驱动力是数字化能力的持续升级。

陈川介绍，齐心集团深耕政企采购服务行业二十余年，已从传统办公用品制造商转型为B2B办公物资服务和SaaS云视频的龙头企业，于2009年在深圳A股成功上市，业务覆盖全球120多个国家和地区。现阶段，齐心集团秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台，为用户提供高效企业综合服务解决方案。

大会上，陈川分享了齐心集团历时7年的数字化发展历程。2013年，齐心集团完成全球领先的SAP信息化系统上线，建立了统一的经营管理基础信息平台，开启数字化1.0时代，正式步入从品牌制造向办公集成服务的转型之路，达成了十万级体量的订单，形成全渠道信息化营销通路。

在数字化2.0时代，齐心集团打造出全平台一站式电商化采购综合解决方案，和当时的数字化发展趋势高度契合，并抢占行业发展前沿位置。在这个阶段，齐心集团利用自身技术、产品、服务等基础设施优势，积极解决企业客户商品供应、物流管理、售后服务、结算管理等方面采购升级的需求，推动大办公品类全国供应链协同发展，并得到了国家电网、中国移动、中国南方电网、中国工商银行、中国银行等众多头部企业客户的信赖和认可。

当前，齐心集团已进入数字化3.0时代阶段。2020年，齐心集团正式发布了全新的企业愿景，陈川在大会中表示，未来的齐心集团将致力于成为一家企业级多场景运营服务商，为企业级客户提供多场景、个性化的综合服务，这些服务将不再局限于办公场景，更有可能延伸至用户的出行、餐饮、节日及生活福利等方方面面。因此，齐心在平台的数字化方面还将继续加大投入，通过持续完善建设数字化大中台体系，以亿级体量SKU的企业采购交易为发展目标，提升TO B业务的整体运营效率，从而更高效地响应企业级客户多元化的需求。

近年来，国家颁布一系列政策为数字经济、数字产业“撑腰”，增强了传统企业探索升级转型的决心。齐心集团作为从传统制造商转型为企业级运营服务商的先行探索企业，已经通过数字化能力重构了企业业务生态，这不仅为更多传统企业提供了转型的参考和借鉴，也印证了数字化能力在企业发展过程中的重要价值。当越来越多的传统行业进行数据资产的积累和共享，才能完成产业互联网转型，真正实现“全球服务，互惠共享”。

(责编：任妍、孙阳)