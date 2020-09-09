宁波年累计用电量实现正增长

日前，国网宁波供电公司统计显示，截至今年8月31日，宁波全市全社会用电量累计533.16亿千瓦时，同比增长0.09%。这意味着，今年以来宁波全社会用电量首次超过去年同期，实现正增长。
今年受新冠疫情影响，宁波电网负荷、电量在第一季度始终保持低位，全社会电量152.62亿千瓦时，同比减少16.23%。第二季度，全市“防控疫情、复工复产”两手抓，生产、消费需求快速释放，全市经济稳步上升。5月，宁波全社会用电量达到66.67亿千瓦时，同比增长4.49%，月度用电量首次超过去年，显示经济发展企稳态势进一步巩固。6月、7月分别达到74.96亿千瓦时、83.39亿千瓦时，同比增长分别为13.25%、10.88%，连续实现两位数增长。
8月以来，宁波出现持续高温天气，空调降温负荷快速增长，推动用电需求进一步释放，负荷、电量均创历史新高。8月14日13：34，宁波全社会用电负荷达到1639.08万千瓦，年内第五次创历史新高，同比去年最高值增长8.04%。8月份，宁波全社会用电量达到91.94亿千瓦时，同比增长14.23%。
用电量的增长，传递了经济持续复苏的信号，体现了宁波经济发展企稳向上态势。从行业用电来看，作为宁波“246万千亿产业集群”中的两个“万亿级”产业之一，汽车制造业累计用电量同比增长12.97%，其中，新能源车整车制造业同比增长22.54%。此外，信息传输、软件和信息技术服务业累计用电量同比增长18.44%；计算机、通信和其他电子设备制造业累计用电量同比增长15.79%。（牛广文）
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