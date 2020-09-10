北京文化产业闪耀服贸会

文化服务专题展区、中国文化产业发展高峰论坛、2020北京文化产业发展大会、北京文化产业战略研讨会……在2020年中国国际服务贸易交易会上，围绕文化产业，一系列重磅活动接连推出，而好看、好玩的文化服务专题展区，也成为服贸会人气最旺的展区之一。

来自世界各地的文化产业、文化创新领域的专家学者、新锐才俊、企业高管聚集一堂，就新业态、新成就、新消费、新动能等前沿话题进行对话交流，洞察文化创新创意趋势，共商文化产业发展大计，贡献源源不断的前沿思考。

文化消费，创造美好生活

走进位于国家会议中心一层的文化服务专题展主展区——第十五届文博会主展区，立即感受到超大L型LED裸眼3D交互屏幕带来的北京全国文化中心建设的震撼效果。

作为动漫高地，展区用一整面墙推出手绘全景画卷：《穿越时空的大运河》呈现北京通州运河段古今风貌，在还原明代通州漕运繁忙景象的同时，展现北京城市副中心蓝绿交织、光影交错的时代风貌。

游戏已成为一个大产业，北京著名游戏企业完美世界2019年入选全国文化企业30强。现场展示完美世界出品的《新笑傲江湖》手游，联合苗族文化非遗传承人，描绘了一个真实而又充满武侠风韵的苗疆世界；新《诛仙》手游与敦煌文化联动；《神雕侠侣2》手游与北京京剧院共同推出《梨园京韵》资料片，传统文化转换成美轮美奂的画面，与年轻人欢乐互动。

展会上，文博产品琳琅满目，200多家博物馆、展览馆各显神通。北京文博产品全面崛起，关联企业的产业链不断拉长，由故宫文创的一枝独秀渐成百花齐放。

在影视展区，专业级的虚拟互动拍摄、8K高清大屏投影，引来一片惊叹。作为影视高地，北京不仅生产了一大批优质、高票房的电影，还完成了全国近四成影视的后期制作。据介绍，怀柔影视产业示范区已有600多家影视及关联企业集聚；北京电影学院新校区今秋落成，校区不设围墙，体育场、剧院等设施将向社会开放。

2019年，北京市规模以上文化产业收入1.28万亿元人民币，同比增长8.2%。在全国率先建立健全文化产业投融资服务体系，推出“投贷奖”联动政策，支持项目2009个，带动投资1000多亿元。

在我国，教育文化娱乐支出逐年增长，已成为仅次于居住、食品、交通、通信的第五大支出。文化产业的高速发展，提供多彩多姿的文化消费，构成现代生活的新元素。

文化产业，依靠创新提速

锈迹斑斑的炼钢炉伴着高清的LED大屏，老式的火车车厢内虚拟现实技术正在畅想未来……1330平方米的文化产业园区展区，一大批老旧工业厂房变身文化空间，探索实践工业遗产转型升级的北京模式，让人印象深刻。新业态、新模式、新未来……工业遗存经历文化融合，焕发出新的生机与活力。推动这些改变的背后，正是创新的力量。

去老厂房里创业吧！这是多年前文创人的一个梦。随着非首都功能的疏解，北京进入减量发展阶段，曾经红火一时的工厂企业纷纷外迁或谋划转型，老旧厂房、工业大院日渐萧条寂静。

“当时我们就想着怎么把它利用起来，文化无疑是最好的方向。”在服贸会现场，北京市朝阳区一家文创园的负责人回忆，当时用老旧厂房做文创产业，没有可借鉴的经验，也没有相关的政策依据，“土地性质是不是要变更，老厂房怎么改造，企业能不能注册，说白了到底能不能干都是未知。”

文化赋能，政策先行。“保护利用好老旧厂房，充分挖掘其文化内涵和再生价值，兴办公共文化设施，发展文化创意产业，建设新型城市文化空间，有利于提升城市文化品质，推动城市风貌提升和产业升级，增强城市活力和竞争力。”2017年底，北京市人民政府办公厅印发了《关于保护利用老旧厂房拓展文化空间的指导意见》的通知。

一纸新政，突破了制度的藩篱，打消了人们的疑虑。北京的老旧厂房，迎来了转型发展的春天。以北京市朝阳区为例，截至目前，该区已有798、751、莱锦等94家特色文化产业园区投入运营，其中，60家为老旧厂房改造转型的文化产业园区，建筑规模达到355.45万平方米。

内容是文化产品的核心。服贸会“版权区块链”展区人头攒动，几天前“版权链—天平链”协同治理平台在服贸会上正式启动，好奇的人们争相前来了解“文化+司法”“知识产权+区块链”，这一崭新的领域会给未来带来哪些改变。

“在著作权领域，传统的版权证书易篡改、易伪造，盗版书就是如此。”北京互联网法院院长张雯介绍，基于区块链技术构建的“版权链”，由证书链、维权链、交易链组成；“天平链”是北京互联网法院建立的区块链电子存证平台。“我们将二者进行了对接，形成了著作权登记与司法审‘双标统一，双链协同’模式。”

“比方说图书被翻印，同一个二维码被扫描超过一定次数时，后台会自动示警，相关数据也会被记录下来作为证据。”张雯说，“这一新的模式，可以大大提升权利人作品登记实际效能，降低维权风险。”

文化赋能，“文化+”成为能量词

在服贸会的高峰论坛、产业研讨会上，“文化+”“5G+”成为一个个特殊的能量词。

“文化具有向全产业链赋能的魔力，文化创意渗透到哪里，哪里就产生新的价值。从文化元素的深度提炼到创意设计的点石成金，再到文化IP的跨界授权，文化始终是品牌的核心，更是价值增值的重要源泉。”在中国文化产业发展高峰论坛传出的观点，在展会上应声落地。

朝阳区召开了推进文旅融合办法发布会，率先推出《关于推进朝阳区文化和旅游融合发展的实施办法》，提出七大方面26条举措。历史文化积淀深厚的东城区提出：打造“文化+商业”“文化+旅游”“文化+体育”“文化+中医药”的新型产业集群。

文化向全产业链赋能，未来，5G等新技术，又向文化赋能。

5G环境下，新的阅读体验将会是怎样的？展会上，中国图书进出口（集团）有限公司展示这样的场景：“水是眼波横，山是眉峰聚”，随着琅琅书声，一幅山水画同时以画面打开文字意境：山峰在诗情画意的云雾中晕染开来，形成一脉犹如龙骨的奇峰。而翻开刘慈欣的小说，科幻情景能同时以画面展现，甚至产生游戏式的互动。

在“京演剧场”展厅，专家解读未来的展演。“京演剧场”是北京一个“云端”网络剧场。上午有惠民演出季，下午有名家说戏经典回放，晚间有“杂技秀”“云舞场”“民乐坊”“梨园荟”“京演有戏”“云歌汇”“童乐园”“曲艺苑”八大栏目，观众可以点播观看。

专家认为，5G普及后，它所具有的高速度、低功耗、低时延、万物互联、重构安全体系等特点，将给文化产业带来全新未来。一场小众的戏剧、高端的音乐会，观众不再是现场上千人，通过5G全场景转播，可能全球同时有上千万人获得沉浸式观看。

不远的将来，高科技加持，将催生文化、体育、远程教育、远程医疗等大产业。新的产业、新的机会正在到来，许多革命性的变化正在发生。

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 17 版）

(责编：牛镛、马昌)