展示新发展新突破 共享新技术新成果

图①：志愿者（右）为观众介绍展馆信息。

新华社记者 任 超摄

图②：外国观众在展区前留影。

本报记者 贺 勇摄

图③：在服务机器人专题展区展出的智能家居服务机器人。

新华社记者 鲁 鹏摄

参观者正在体验VR游戏。

人民网记者 翁奇羽摄

服贸会室外专题展区外景。

本报记者 贺 勇摄

作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会、中国服务业对外开放的重要窗口、中国对外开放三大展会平台之一，本届服贸会与往届相比规格更高、形式更新。习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上指出：“希望以此为契机，搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。”

9月9日，2020年中国国际服务贸易交易会闭幕。4场高峰论坛、134场行业论坛、29场境外国家和地区专题活动、18场省区市主题活动及5场晚间活动，线上线下场场爆满，取得了丰硕成果。

——编 者

成果更丰硕

天津经济技术开发区贸易发展局局长邹方芳：

2020年4月，天津经开区获评首批国家数字服务出口基地，数字服务贸易逐渐成为经开区贸易高质量发展的新引擎。今年是中国—东盟数字经济合作年，东盟也是天津经济技术开发区最大的贸易合作伙伴。此次服贸会期间，三家经开区企业分别与越南、马来西亚、新加坡等东盟国家合作方签署了战略合作协议。

此次服贸会以“全球服务，互惠共享”为主题，合作成果丰硕，满载而归的景象比比皆是。日本游戏公司SNK株式会社与北京市大兴区签约，正式落户中日产业园；河南省交易团共达成170个预筹成果，金额达50.6亿美元，30个项目在推介洽谈会现场签约；旅游投融资大会上，旅游项目签约总额达到157.1亿元人民币……

《新冠肺炎疫情影响下城市旅游业复苏与振兴行动指南》等30余项行业发展报告、指数和榜单排名发布，63家企业及机构发布了最新成果、最新技术、最新服务解决方案，将推动形成服务贸易发展长效机制。

本届服贸会上，北京还发布了《北京市促进数字经济创新发展行动纲要（2020—2022年）》。据了解，北京计划提前部署6G网络，并将打造数字贸易试验区。

合作更深入

秘中投资发展协会董事长阿尔弗雷德·罗兰德：

无论是之前的“京交会”，还是现在的“服贸会”，都是企业在全球扩展服务的重要平台。在这一平台上，中国公司得以发现更多出海机会，外国公司也能与中国同行建立深厚的联系，从而进入并在中国市场发展。这是我连续第三年参会，每年我都能够联系更多的跨境合作伙伴。在当下，加强国际合作对于促进世界经济发展有着至关重要的作用。

“韩国欢迎您”“巴巴多斯欢迎您”……今年服贸会规模空前，全球化程度更高。148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会，包括33家国际组织、68家驻华使馆、110家境外商协会、199家世界500强企业。会展期间，共举办论坛及洽谈活动190场，其中，高峰论坛4场、行业论坛134场、境外国家和地区专题活动29场、省区市主题活动18场、晚间活动5场。

此前，自2012年起，服贸会及其前身“京交会”已成功举办6届，吸引了近200个国家和地区的客商参展参会，1万余家次企业参展。本届服贸会举办期间，全球服务贸易前30强国家和地区均有机构和企业参会。参会机构和企业围绕公共卫生、高技术应用等方面以及文化、体育等板块，开展研讨与行业合作，为国际社会携手应对疫情防控、切实推动全球服务贸易发展积极建言献策。

创新更亮眼

京东智联云副总裁金旸：

本届服贸会是疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。新冠肺炎疫情给全球的贸易、会展服务、体育赛事带来了新挑战新课题。同时我们也非常欣喜地看到，数字化、智能化技术的发展，为服务贸易带来了新的选择。作为服贸会官方技术服务商，京东智联云发挥在云计算、人工智能、物联网、大数据等领域技术优势，提供高效可信赖的技术服务，积极探索会展基础设施“数智化”。

本届服贸会采取线上线下相结合的方式举办，创新打造服贸会数字平台。“云上服贸会”作为整个服贸会的技术底座，为各主展机构、参展商搭建统一的用户平台，提供会议管理、直播、洽谈签约、大数据分析等多项服务。会展期间，境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主。

服贸会期间共举办32场纯线上会议和173场线上直播会议，线上发布项目1870个，发起在线洽谈55万次，其中境外14.5万次，占26.4%。国内外参会人员足不出户即可参会，社会公众通过官网和官方APP即可便捷观看会议直播。“云上服贸会”为中外展客商对接洽谈、交流合作提供“365天永不落幕”的新体验，持续释放数字经济发展新动能，为中国经济发展注入新活力。

主题更多样

德勤亚太首席战略官谭瑞：

疫情给世界经济造成巨大冲击，但中国经济经受住了疫情考验，彰显出强大韧性和发展潜力。服贸会的成功举办代表中国政府将继续开放市场、继续完善营商环境、继续扩大服务业开放的决心。这将帮助中国进一步促进国内服务业转型升级。服贸会开放多样的主题有助于企业促成全方位商业合作，进一步增进各国经贸交流合作及全球贸易和世界经济增长。

中国国际服务贸易交易会简称由“京交会”更名为“服贸会”。新名称的背后也是发展的提质升级，是更新形式、更高规格和更大担当。

本届服贸会综合展区涵盖服务贸易十二大领域，汇集全球227家企业和机构，国际化率达42.3%；8个专题展区展示各自行业内的国际一流技术、标准、服务和产品，展现行业蓬勃发展的新气象。围绕服务贸易十二大领域前沿趋势、创新发展、国际合作等主题方向，聚焦全球疫情防控、数字贸易等热点问题，举办了134场行业论坛。推出14条特色科技文化体验线路，引导展客商深度体验首都新形象、新科技、新服务。此外，各省区市主题活动围绕大数据、人工智能、健康防疫、商业服务、文化创意、绿色智慧等重点领域展开，亮点纷呈、成果颇丰。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年09月10日 07 版）

(责编：马昌)