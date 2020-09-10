8月CPI涨2.4%猪肉价格企稳

本报讯（记者 赵语涵）国家统计局昨天发布了8月份全国居民消费价格指数（CPI）数据。今年8月，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。食品为带动CPI上涨主因，食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨3.9%，服务价格下降0.1%。食品中，随着南方汛情受控，此前有所反弹的猪肉价格逐步企稳。
8月份，CPI环比上涨0.4%。其中，城市上涨0.4%，农村上涨0.4%；食品价格上涨1.4%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.6%，服务价格持平。国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读认为，8月份统筹疫情防控和经济社会发展工作成效显著，市场供需总体平衡，因此CPI环比和同比涨幅均比上月回落。
从环比看，8月CPI上涨0.4%，鸡蛋、鲜菜、猪肉、牛羊肉等价格上涨助推食品价格环比上涨1.4%，成为带动CPI上涨主因。其中，近期因南方汛情有所反弹的猪肉价格因汛情好转、供给逐步改善，价格随之企稳，微涨1.2%，涨幅回落9.1个百分点。由于蛋鸡存栏量仍处低位，夏季产蛋率不高，加之临近开学和中秋，需求增加较多，鸡蛋价格上涨11.3%。
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