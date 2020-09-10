银保监会拟研究准入标准 或填补网络互助监管空白

网络互助纳入银保监会监管或渐行渐近。银保监会打击非法金融活动局日前撰文称，网络互助行业目前处于“非持牌经营”的状态，涉众风险不容忽视。部分前置收费模式平台形成沉淀资金，存在跑路风险，如果处理不当、管理不到位还可能引发社会风险。文章提出，要把网络互助平台纳入监管，尽快研究准入标准，实现持牌经营和合法经营。
值得注意的是，文章特别提到，相互宝、水滴互助等网络互助平台会员数量庞大，属于非持牌经营，涉众风险不容忽视，部分前置收费模式平台形成沉淀资金，存在跑路风险，如果处理不当、管理不到位还可能引发社会风险。
不过据相关人士对记者透露，该文章是研究报告性质，核心目的是做风险提示，并非将相互宝和水滴互助当作非法金融机构给打击掉。
多家行业头部网络互助平台接受记者采访时回应称，支持相关部门尽快落实互助监管，提升行业准入门槛规范市场。水滴互助9日表示，从水滴互助成立开始，其就坚持用户实名注册和使用，互助资金存管在商业银行的专项存管账户，专户专款专用，划转会员资金接受银行的监督，每笔互助金的使用申请都会有第三方独立机构进行调查。并坚持将资金、互助事件、均摊信息定期进行全员公示，让互助过程和结果对每一个用户都是透明、公开的，并接受全社会监督。同时水滴互助呼吁，相关部门能尽快落实互助监管，提升行业准入门槛规范市场，为下一步互助行业的发展和广大用户的保障提供更清晰的指导。
相互宝回应称，产品在上线之初就实行实名制、无资金池、全程风控、公开透明这四大准则，确保互助社区的平稳、健康、可持续运行。“相互宝期待在监管指导下，推动行业健康发展。期待监管更多的指导，相信这将是行业健康发展的又一个重要里程碑”。
根据此前发布的《2019中国网络互助行业白皮书》显示，79.5%的网络互助参与者年收入在10万元以下，68%的受访者没有商业保险。77%的参与者认为，网络互助给自己带来了“保障和安全感的提升”。网络互助明显提升了中低收入人群的健康保障水平，已经成为我国多层次医疗保障体系的积极补充。
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