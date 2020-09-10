丹东警方打掉辽宁首个利用“网络水军” 实施强迫交易的犯罪团伙

今年以来，丹东市公安局认真贯彻公安部“净网2020”和“云剑2020”专项行动部署要求，在开展扫黑除恶专项行动中，持续强化对网络水军违法犯罪和涉互联网黑恶犯罪的打击整治力度。近日，丹东市公安局振安分局经过一个多月的缜密侦查，行程10000多公里，横穿8省，成功破获一起涉嫌利用互联网实施敲诈勒索、强迫交易犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人7名，这是距今为止，破获的辽宁省第一起利用“网络水军”实施强迫交易勒索案，8月25日，振安公安分局将涉案人员移送检察机关起诉。
2020年4月初，丹东市公安局网安支队接到北京快手科技有限公司报案称，某网络平台用户“只影哥”对快手平台的多名网红主播进行骚扰威胁。
针对此情况，丹东市公安局领导高度重视，责令网安支队会同振安分局立即成立专案组开展侦查。经专案组侦查发现，邢某注册丹东某文化传媒有限公司，以开展“影视制作策划”、“经纪服务”等业务为掩护，打着“快手某某某，监督各大网红”的旗号，纠集多名“网络大V”组成“网络水军”团伙，长期在自媒体平台针对快手平台的“网红主播”进行负面炒作，并以发起负面“集群炒作”和在直播平台发起恶意“人海投诉”等手段相要挟，迫使“网红主播”加入邢某组织的所谓“主播工会”，为邢某团伙“直播带货”牟利，被害人涉及快手平台多名主播。
经过近一个月侦查，丹东市公安局抽调精干警力，分赴广州、佛山、厦门、嘉兴、石家庄、吕梁、扬州、海南等地开展集中收网行动，将主要犯罪嫌疑人邢某等7名涉案人员抓获归案。
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