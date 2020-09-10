平安人物故事| 近6万人参与 “平安守护者”在行动

自2020年起，平安人寿以“平安相伴、健康守护”为主题，通过建设社区服务阵地，为社区居民及家庭提供服务，帮助普及健康、安全、金融等方面的知识，助力安全城市及幸福社区建设。

截至2020年8月末，项目已累计开展活动逾1400场，线下参与人数近6万人。

"他不会说话，他叫我老师"

幼师毕业的何莉，19岁的时候便开了一个幼儿园，教书育人始终是她的初心。

2019年，凭借幼师的教育背景和在"平安守护者行动"中AHA国际救援课程的知识基础，平安人寿四川分公司保险代理人何莉被选入平安北川希望小学支教志愿者，走上了她阔别12年的三尺讲台。

在北川希望小学，何莉教授的是画画课。在一堂画画课上，何莉

在黑板上写下一个标题——《心中的地球》。"我希望让孩子们去想象，大胆的想象宇宙、地球、星空，用兴趣遨游"。

而在这堂课上，何莉遇到了一个终身难忘的事情。

"那天，在教室的最后一排，坐着一个不会说话的小男孩。在这堂课上，他不停地啊、啊、啊，向我挥手。我说老师知道你特别乖。旁边小朋友说，老师他是不会说话的，他是哑巴。我说不是，他不是，他可以。我问他，你是不是想画画？他点头。我说你画吧。他啊、啊、啊。我说你是不是不会？他点头。我说你看旁边的小朋友他是怎么样画的。他看着旁边的小朋友画，画颜料、画色彩，最后他把他的画拿到我面前，叫我"老师"。"

何莉的眼眶一下子湿润了。"你真棒"。她轻轻地对那个小男孩说。

心中的地球、浩瀚的宇宙、未来的期许，一句"你可以"，一句"你真棒"，也许，当这些因素叠加在一起时，真的能够创造奇迹。

除了画画课，何莉在北川希望小学还开创了"安全课"。"北川小学紧邻河道、高山，在这样的地理环境下，安全太重要了。他们需要这门课程。好在我有蓝天救援队三年的志愿者经历，我把之前在"平安守护者行动"中学习到的安全知识，传授给孩子们。"

为了开创这门课，何莉去找校长、找安全科，临时增加的课程也给何莉增加了很大工作量。"到学校的前三天每天晚上做课件做到十一二点。"从火灾、消防、公共安全、交通安全、防拐卖，到青春期心理健康，何莉为这些大山长大的孩子们带去了他们从未系统学习过的安全知识。

何莉说，守护对我来说就是让自己更专业、更强大，才可以守护更多需要帮助的人。怀抱教书育人的赤子之心，不断夯实自己的专业能力和安全知识，何莉用爱心守护，也收获了用爱催生的奇迹。

"你是医生吗？不是，我是平安人寿保险代理人。"

黑龙江分公司保险代理人崔蕾可能从来都没有想过，自己在平安人寿理赔保障日学习到的急救小常识，让她接连救了两个人的命。

一次是她和同事在外面街上散步时，看到一个女孩倒在地上。女孩身边的男士打电话求助：‘快过来吧，人已经没有呼吸了，已经没有气了！"接着，男士撂下电话之后，就抱女孩起身。凭借在平安学习到的急救知识，崔蕾快速意识到如果是心脏病的情况下抢救时间就是3-5分钟，黄金4分钟是非常重要的。心脏病人不能抱起身，如果强行抱起后果不堪设想。崔蕾甩开同事一个箭步上前，放平躺做心肺复苏。"恰巧就那几分钟给她救过来了"。

第二次是在工作场合，一个同事在职场心脏病犯了，崔蕾马上冲上去做了心肺复苏，等到120来救治，同事已经脱离危险了。

"当时大家向我投来仰慕的眼光，还有掌声。很多人都说你是医生吗？我说我不是。他说你是干啥的呀？我说我是平安人寿保险代理人。"

后来，有人问过崔蕾，如果这人救不回来，给你产生麻烦怎么办？崔蕾说，我什么都没想，我就一个念头，如果我救不回来这个人，这个人肯定就没了，我不能眼看着这条生命就在我眼前消失。如果我不救她的话，我可能余生都会很遗憾，我自己这一关我就过不了。

崔蕾说，"守护"是保护的愿望，是一种冲动。

这种本能的冲动，映射出了崔蕾心中的大爱。"我是平安人寿保险代理人"。在抢救现场，当这句话出口，崔蕾已经将"代理人"这三个字和"守护者"紧密联系在一起。哪里有平安，哪里就有爱，就有守护。"平安守护者行动"的开展，让更多平安人有了守护者的能力，更有了守护者的冲动。

"一定要跑在风险的前面"

青岛分公司保险代理人周茂玲在参加"平安守护者行动"之前，遇到过一件让她至今印象深刻的事情。

在周茂玲老家有一个父亲，年仅33岁便不幸罹患肝癌，当通过一段时间的治疗病情终于有所好转时，他3岁半的儿子又查出了白血病。一连串的打击让本就为了治病掏光家底的家庭雪上加霜。于是，这个父亲把家里房子、车子全部卖掉了，最终为了让儿子得到救治，放弃了对自己的治疗。

"之所以印象深刻，是因为前期我一个组员给他介绍过保险，但是还没来得及买，就发生了这种事情。我们好几个村子给他发起了募捐，但是我们捐的这些钱，对于一个是白血病、一个肝癌的家庭来说，真的是杯水车薪。"

这件事让周茂玲陷入深深的自责。"本来能用保险小部分钱能解决的问题，最后却把希望全部寄托在别人的身上。其实归根到底，还是我们的工作没有做到位，心里的责任感也没有那么强烈。"为此，周茂玲当时在部门开了一个特殊早会，"我要告诉他们我们的责任，一定要跑在风险的前面，让客户不会再出现因病返贫，最终放弃治疗的失败案例。"

自此，周茂玲下定决心：我一定要把保险理念传递给每一个人，能帮助一个家庭是一个家庭。

周茂玲说，我会尽我最大的能力去守护每一个人，让保险能够为每一个人撑起一个希望。

也许，正是曾经的惨痛经历让周茂玲的心中生长出了一份义不容辞的责任感和使命感。"跑在风险前面"，这是守护的最高境界，更是平安守护者的共同信念。

"孩子进手术室的时候，我一直在外面流着泪"

对于陕西分公司代理人段二斐来说，公益让他走进了保险，保险成就了他的公益初心。

十余年前，段二斐便踏上了公益之路。关爱环卫工人、走访两所贫困的留守儿童学校、北方贫困地区送暖行动，已经是段二斐每年的例行公事。本以为将一直将公益作为一项工作以外的事业做下去，没想到，2015年的一个冬天，一个事情让他走入保险、走入平安。

在2015年的时候，段二斐到一个偏远的农村看望留守儿童，遇到了一个孩子，不小心把一个脚在锅里面烫伤了，因为贫穷，家里老人就在当地的小诊所给孩子做了一个简单的处理和包扎，把孩子耽搁了。当段二斐发现这个孩子，孩子就要截肢了，需要近八九万。段二斐当时去给他募捐、筹资，最后孩子把脚截肢了。"我自己也是有孩子的，当时我看到孩子进手术室的时候，我一直在外面是流着泪的。"

段二斐无法忘记，当时在大街上募捐的情景，他也无法忘记，因为贫穷，导致孩子最后失去了一个脚的懊恼。"这可是一个孩子的一辈子啊。"

段二斐当时想，如果买一份意外险，即使几十块钱，孩子出现那个情况也可以带到大点的医院去看，不至于让孩子最后去截肢。"那一刻我就想，为什么我不去把这个保险的知识普及给需要的人，他们哪怕不买，最起码让他们有一个保险的意识，不至于风险发生的时候我们到处去求人借钱，也不至于为此抱憾终身。"

自此，段二斐对于公益与保险有了独到的认识。"一方面，公益是一种大爱，尽管能力有限，可能资助不了太多，但心意和行动到位了；另一方面，保险也是一种大爱，当发生风险时，如果拥有一份保障，可以提供几万甚至几十万的理赔，真正能守护一个家庭。"

在段二斐看来，"守护"意味着"守之责任，保护将来的承诺和信仰，合起来就是最有力的承诺和希望，保护未来的希望。"

如今，段二斐作为平安守护者仍在践行公益。这个月，他的目的地是凉山。"那边有我们捐赠的学校，最后一次过去，看看孩子们需要什么，因为政府帮扶现在也越来越好了，以后就不去了。"

哪里需要帮助，哪里就有我们；哪里有风险，哪里就有守护。平安守护者，在保险与公益间转化、游走，永远不变的是对"保护将来"的坚定与执着。

"你能够保证我们的安全，所以你更重要"

从2019年"平安守护者行动"开始开展，深圳分公司保险代理人林耿枫就作为第一批志愿者加入了。

新冠肺炎疫情期间，林耿枫义无反顾的加入到守护这个城市的队伍，在交通的主干道设点盘查过往车辆。当时林耿枫的任务是做安全急救义工，做好后勤保障。但是我看到其他义工每天早出晚归执勤，林耿枫坐不住了，他多次向当班领导申请支援前线。但是其中有一个班次的领导对林耿枫说了一句话，让他至今难忘。领导说，"在前线，检查高温发热可疑病患是我们的责任，如果我们的医生队伍有一些突发紧急情况的时候，你能够保证我们的安全，所以你的定位更重要。"

林耿枫当时触动很大，"站好一班岗，其实是可以守护一座城的。"

林耿枫现在有一个小小的心愿："如果可以的话，希望把"平安守护者行动"推广到全国的各个角落，包括后续出现的2.0、3.0版本，向社会普及急救知识，给社会带来更大的公益价值。"

让我们共同期待，"平安守护者行动"形成可复制的样本、可推行的经验，让全国各地、全球各处都有平安守护者的影子，让我们身边充斥着"身怀绝技、心有大爱"的逆行者，为爱前行、为爱守护。 （许维娜）

(责编：毕磊、夏晓伦)