云上的“辅导老师”，他们有啥不一样？

“年轻”、“高学历”、“促进大学生返乡就业”等成为“辅导老师”新职业群体主要标签。9月9日教师节前夕，北京师范大学统计学院联合国内规模最大的K12在线教育平台作业帮共同发布《2020年在线学习服务师（辅导老师）新职业群体调研报告》（以下简称《报告》），首次对辅导老师的职业群体特征进行刻画，并对其工作现状、行业发展前景等进行全面解析。
95后成为辅导老师主力军九成以上拥有本科以上学历
什么是在线学习服务师？2020年7月6日，人社部联合国家市场监管总局、国家统计局向社会发布了包括“在线学习服务师”等在内的9个新职业。其中，新增职业“在线学习服务师”被定义为运用数字化学习平台（工具），为学习者提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈的人员。
哪些人选择从事辅导老师职业？《报告》显示，95后是辅导老师从业人员的主力军，占比75.39%。其中，1996年出生的从业者人数最多，占比高达24.16%；1990~1994年的从业人员占总人数的23.81%；85后的从业人员占总人数的0.8%。与教育行业的性别分布相同，在辅导老师群体中，超过七成的从业者为年轻女性。报告显示，辅导老师从业人员的男女比例约为：1:2.4。
在学历分布上，高学历是准入门槛，九成以上从业者拥有本科及以上学历。据《报告》披露，99.21%的从业人员拥有大学本科及以上学历，其中硕士学历占总从业人数的1.65%。高中辅导老师的一本率最高，占比66%，小学辅导老师中师范类院校毕业占比22%。此外，有25.31%的从业人员已经考取了“教师资格证”。
此外，“爱教育”“有责任”“可依赖”成辅导老师群体的职业标签。在为何选择该职业的调查中，大部分受访者表示是因为热爱教育行业，看好在线教育行业未来的发展前景。
行业的快速发展以及市场需求的变化，对辅导老师的专业化提出了更高要求，辅导老师兼具互联网与教育从业者的职业素养。在调研中发现，从业者普遍认为，一名优秀的辅导老师应该具备学科功底、沟通能力、群运营能力、互联网技术手段应用能力、心理疏导能力、应变能力、抗压能力等。
调研发现，很多头部在线教育平台会利用大数据助力“辅导老师”实现学情诊断的精准化、学习规划的个性化以及决策支持的智能化。因此，在日常工作当中，辅导老师需要经常运用学情数据、家访-回访-维系记录系统、群发工具等，及时有效地掌握学生的学情，为学生提供更优质的教育服务。
新职业群体促进就业八成以上从业者选择回本省或邻省就业
受疫情影响，今年共有874万名应届毕业生，就业压力巨大。辅导老师等新兴职业，为应届生扩宽了就业方向。报告显示，K12头部十余家在线教育机构辅导老师从业者近10万，人才需求规模逐年递增。
新职业的出现促进大学生返乡就业，极大带动了本地及相邻省份的就业。出于招聘需求和用人成本的考量，多家K12在线教育头部公司在各省会城市均设立分校。省会城市高校资源较多，毕业生素质较好，有利于满足企业的用人需求。优秀辅导老师薪资水平要普遍高于当地平均水平，对毕业生形成较大的吸引力，由此也极大带动了大学生返乡就业及就近就业。
调研发现，有85.68%从业者选择回到本省或相邻省份就业，其中有23.44%的从业者选择在家乡就业，有49.58%的从业者选择在同省份其他城市就业，有12.66%的从业者选择在相邻省份就业。
北师大课题组专家指出，当前，头部在线教育平台正在成为新型人才培养的摇篮，通过构建高水平的人才培养体系，为行业输出大量既有深厚学科功底，又能深刻体察学生/家长需求的新型互联网教育人才；另一方面，随着在线教育市场的下沉，很多优秀的辅导老师也愿意回到家乡或其他三四线城市就业，高水平、专业化的职业素养也促进了当地教育资源的均衡发展，为实现教育普惠贡献自己的力量。(张铭阳)
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