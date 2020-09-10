广东省侨商会换届 古润金再次当选会长

9月8日下午，以“奋进十三载 聚力再出发”为主题的广东省侨商投资企业协会第五届会员大会暨广东侨企庆祝新中国成立70周年“侨爱贡献奖”颁奖仪式在广州举行，完美（中国）有限公司董事长古润金再次被推选为理事会会长。
古润金表示，相信在新一届理事会和全体会员的共同努力下，广东省侨商会将进一步夯实平台，创新工作方式，发挥好辐射带动作用，实现社会与企业的共赢发展。
同时他还表示，众多会员企业和广大侨商不仅做到全面复工复产，还要敢于开拓，以科技创新催生发展新动能，以更积极开放的姿态参与到广东省发展战略中去，为深化改革开放以促进高质量发展。
大会还举行了广东侨企庆祝新中国成立70周年“侨爱贡献奖”颁奖仪式。经宣传发动、民主推荐、综合评审及网上公示等多个环节，完美（中国）有限公司等3家企业获颁“侨爱贡献先锋奖”。
中共广东省委统战部副部长、省侨办主任庞国梅在大会上表示，希望广大侨商发挥自身优势，在参与粤港澳大湾区建设，推进“双区”建设和广州、深圳“双城联动”中施展活力、突出作用，为广东推动“一核一带一区”建设迈上新台阶，为实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出新的更大贡献。（牛广文）
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