志愿者陪海拔4227米上的藏族小学生一起开学

“我志愿加入少年先队，好好学习……时刻准备着。”9月8日，中建三局总承包公司安装分公司（西南）“蓝宝”志愿队的6名志愿者驱车18个小时，行驶1180公里，翻越海拔4298米的折多山来到甘孜州石渠县新荣乡夺呷中心小学，为他们戴上了专属他们的开学礼物?——红领巾。
这是志愿者第二次陪同师生共同度过属于他们的节日，志愿者准备了教学电脑、书籍、体育用品等礼物。
“我的梦想是成为一名画家，因为学校的条件不允许，一直没有自己的画笔，这次志愿者小哥哥带来了我的‘马良笔’，我一定很用心的画出自己的小小梦想。”夺呷小学三年级的巴扎自豪地说。今天，他在志愿者的帮助下，完成了最喜欢的抽象派作品。
“蓝宝志愿者带来了老师急需的教学电脑，以前多媒体每个教室都有，但由于电脑陈旧，无法正常使用，现在正常使用了，有效的激发了学生学习兴趣，加深了对知识的理解。”新荣乡夺呷小学语文老师龚代琴表示，她在这边已经任教4年了，学生从不愿上学到主动上学，再到全县实现脱贫摘帽，真是发生了天翻地覆的变化。
蓝宝志愿队兼职教师苟芳认真为小孩子们讲起了汉语课。来自四年级的青麦卓玛说：“芳芳老师好漂亮，很幽默，实时穿插一些所学汉字的英文单词，我们学的很快而且印象很深刻。”当听说芳芳老师高反了，她跑着送来了红景天，像个小大人一样讲起了高原注意事项。
体育课上，志愿者按照孩子们的兴趣，分了篮球兴趣小组、羽毛球兴趣小组和乒乓球兴趣小组，认真给孩子们示范每一个标准动作，改正他们不规范的动作。“我跟志愿者小哥哥做了约定，等下次他来看我时，我必须学会他所教的所有动作，学不会就绕着操场跑五圈。”三年级的篮球小将四郎邓珠笑着说。
“冬季的到来，学校取暖电气增多，线路接头的老化，增加了孩子们用电的安全风险，志愿者了解到这一情况，充分发挥他们机电专业的优势，认真仔细地为我们排除潜在的用电隐患。”新荣乡夺呷小学校长向志军说，今年孩子们终于不用再担心因开取暖器而停电了。
青春在于奉献，教育扶贫有蓝宝。中建三局总承包公司安装分公司（西南）蓝宝志愿者通过结对子，开展一对一教育帮扶活动，拓宽了孩子们认识世界的渠道，为他们走出高原，加油鼓劲，助力石渠县走向小康。（记者乔雪峰）
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