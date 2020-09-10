中建四局举办安全文明观摩会暨“质量月”启动仪式

2020年9月7日,“安全文明、质量示范、科技引领”观摩会暨“质量月”活动启动仪式在中建四局越秀星汇云锦项目部召开，沈阳市城乡建设局质安处处长乔大勇在安全体验区听取讲解人员介绍各类安全体验器材,这些覆盖了施工现场常见的大部分安全隐患,模拟现场施工场景。建筑施工现场的各种禁忌和安全隐患也潜移默化的进入体验者的意识。他在致辞中也强调:“一定要把施工人员的人身安全永远放在第一位。”

沈阳市沈河区安监站站长陈威在观看实体样板时表示，一定要把这种施工标准延续并推广下去,在过程中严格管控、落实精细化管理、发扬工匠精神、促进品质提升、为人民建造满意工程。

越秀星汇云锦项目自2019年开工以来,一直致力于打造具有社会影响力和全国越秀高端楼盘与未来建筑样板。项目以创新技术、安全共享、绿色可持续和优质高效四大理念为核心,以全钢智能爬架、铝合金模板、全现浇混凝土外墙、预制楼梯、叠合板、BIM建模技术等施工工艺为支撑,克服了渗漏、空鼓、开裂三大质量“顽疾”。并在施工过程中采用智能临边防护网检测、智能化人脸识别闸机、VR安全教育等新技术产品确保现场安全生产。通过此次活动,中建四局加强与其他企业间的学习交流,提升项目标准化建设水平,吸纳各界意见和建议,全面深入推进公司的建设和发展。

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