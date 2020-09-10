深圳引领5G发展 vivo助力智慧之城

2020年是深圳经济特区建立40周年，也是粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设纵深推进的关键之年。始终走在改革潮头的深圳，在这个关键年再次按下锐意进取的“快进键”： 实现5G独立组网全覆盖，率先进入5G时代！
“深圳是一个开放包容、有干劲、有梦想的城市。”vivo高级副总裁、首席营销官倪旭东说，“作为一家专注移动通信产业、长期布局5G领域的科技公司，vivo的成长经历与改革之城的进化历程有着相似的特质：坚持创新驱动发展战略、敏锐洞察时代变化、重视培养科技人才。vivo的成长得益于这样的环境和土壤，也将助力智慧之城再创新的辉煌。“
创新驱动 持续投入牵引5G发展
每个城市都有不同的性格，就深圳而言，创新是其独有的标签。创新是深圳的基因，是深圳发展的灵魂。
创新，是深圳吸引vivo的重要特质，也是vivo快速成长的力量之源。2020年，深圳进入5G时代，作为5G终端厂商的vivo，早在2016年就成立了研发中心，深入参与5G核心技术与标准化研究。截止2020年5月，vivo累计申请2000多项5G发明专利，向3GPP标准化组织提交5G提案超过3800篇，在3GPP影响力位列前十。
据了解，，vivo已推出超过10款5G手机，在满足不同消费者的5G体验需求的同时，着力牵引“信息基础设施”方面的布局与发展，进一步助力深圳迈入5G时代、建设智慧之城。
据倪旭东介绍，在全球范围内，vivo有70%的员工从事与研发工作；同时，vivo还充分利用本地的人才资源，布局了全球化研发网络，覆盖深圳、东莞、南京、北京、杭州、上海、台北、日本东京以及美国圣地亚哥9个城市，范围包括5G通信、人工智能、工业设计、影像技术等众多个人消费电子产品和服务的前沿领域。
时代洞察 ”做消费者喜欢的产品”
从2G到5G，从“蓝海”到“红海”， vivo在激烈的市场竞争中的每一步，也都来自对时代变迁和消费者需求变化的敏锐观察。
“企业的每一个发展阶段，都与我们对消费者认知的改变相关。”倪旭东说。“一直以来，vivo都致力于成为最懂消费者的手机品牌，因此，我们把消费者导向视作是我们的核心竞争力。”
vivo刚步入智能手机领域时，正是MP3、MP4盛行的年代，消费者开始追求更便捷的听歌方式。vivo用搭载Hi-Fi级专业芯片的智能手机，打开市场局面；进入高速发展阶段后，vivo认识到，对于影像和音乐的获取与分享成为了消费者的主要需求，因而专攻影像和音乐。
2019年起，vivo进一步发现，消费者热爱影像与设计，并且不喜欢复杂的东西。于是，vivo通过对产品的创新和设计，让科技变得简单易用。“这也是vivo‘至简至悦’企业精神的体现，”倪旭东说，“我们希望跟消费者建立起一种轻松、互信的关系，做出能带给他们乐趣、让他们真正喜欢的产品。”
过去的几年时间里，vivo一直以消费者的需求为出发点，在屏幕指纹技术、全面屏、影像功能和5G技术等方面，大胆且持续性地投入。
从数据调研机构Canalys发布的数据来看，在今年第二季度的中国智能手机市场中，vivo实现了23%的环比增长，市场份额居第二。
人才力量 实战平台成就青年榜样
人才，是企业发展的根基，更是城市发展的未来。在倪旭东看来，深圳对于vivo的重要吸引力之一，就是这座城市对于人才的珍视与尊重。四十年来，深圳在吸引人才、招商引资方面做出了众多创新改革，“深圳为许许多多人提供了实现梦想的人生舞台，vivo也在这样做。”倪旭东说。
多年来，vivo对技术研发投入和人才培养始终高度重视。2016年，vivo成立了通信研究院致力于5G技术标准化研究，持续致力于推动5G标准制定工作。次年，12名刚刚毕业的大学生，成为vivo 5G标准化研究的第一批培养对象。
在公司技术研发领头人带领下，年轻人走上实战平台，在实践中迅速成长。2017年起，vivo开始有计划、有步骤地选派年轻研究员参加国际会议。很多人在参会中习得了经验，也提升了技术、语言和沟通能力。
“青年人才是vivo创新的动力来源，是5G发展的参与者，也是中国新基建的重要力量。”倪旭东说，vivo要做的，就是为人才的成长提供最优质的土壤和平台。
宝安深港前海合作区内， vivo深圳总部正在建设之中。未来，将有近6000名研发技术人员入驻其中，不仅将推动vivo的科技创新大步跨越，还将助力这座城市加速前进。
随着vivo逐步走向国际市场，越来越多的深圳企业也已从代工生产迈向自主品牌创立，通过不断的自我革新，制定标准，成为行业翘楚。而深圳也将站在新的历史坐标上，朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，勇立发展潮头。（牛广文）
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