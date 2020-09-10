京东推出“政府优品馆” 3年覆盖80%镇级政府

近日，京东集团宣布对“厂直优品计划”进行新一轮升级，重点推出了“政府优品馆”超级IP，计划3年覆盖80%镇级政府，并将投入亿级资源打造“省级优品馆超级品牌日”营销活动。

据介绍，“政府优品馆”将全面打通京东主站、京喜、新华信用等多平台，为入驻的企业、商户提供优质平台入口。对入驻“政府优品馆”的地方企业及商户，给予专项优惠政策支持，包括0元入驻、0平台使用费、0.6%扣点、低至0.4万元的质保金，同时享受京东数科、京东物流提供的配套服务，以及新华信用平台提供的综合信用服务。

京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞表示：“政府优品馆”是京东所开发的全新数字经济云端产业园区，这对打造地方政府的数字经济名片，工厂、企业、商家实现数字化转型，引导消费者直奔原产地，发现品质更优、价格更实、体验更好的地方优质产品具有多重意义。（毕磊）

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