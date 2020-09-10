完美公司：紧跟国家“健康中国”战略部署 专注于大健康领域的创新研发

新华网北京9月9日电 后疫情时代，民众健康意识提升，对营养认知需求逐渐强烈。9月8日，以“健康中国营养先行”为主题的“中国食品辟谣联盟升级仪式暨新华网大型科普节目《营养翻译官》上线发布会”在北京顺利举办。部委协会、专家学者、企业代表共同见证了营养科普事业的新起点，聚焦营养健康知识的科学表达和传播普及，共同推动国民健康饮食习惯的形成，将“健康中国”行动落到实处。

完美生命健康科技研究院资深营养科学家、完美（中国）有限公司研发中心副总经理毛新亮表示，一直以来，完美公司将产品和技术的创新研发作为企业发展的核心推动力，注重夯实基础、打造科研品牌。2019年，完美生命健康科技研究院正式落成启用，专注于大健康领域的创新研发、科技转化及项目孵化，将在新型原料、领先技术、创新产品及研发服务等方向重点着力，最终实现赋能完美、服务行业。

毛新亮表示，肠道微生态对人体健康极为重要，人体微生物90%分布在肠道，细胞数量约有10万亿，约有300万个基因，约是人体基因100倍，被称为人类第二基因组。正是认识到了微生态与健康的重要性，早在九十年代，完美公司就开始着手研究益生元以及相关功能产品。2000年，完美公司已经获取保健功能为“改善胃肠道功能（润肠通便）”的保健食品，比如完美牌高纤乐冲剂和活立多牌健肠口服液。2009年获取保健功能为“调节肠道菌群”的保健食品，如完美牌低聚果糖沙棘茶，深受消费者喜爱，成为完美公司的明星产品。

在持续发力肠道微生态产业化的同时，完美公司也将不断探索肠道菌群和生命健康的关系。2012年起，完美公司成立“微生态健康联合研究中心”，历时6年，致力研究以肠道菌群为着力点的慢性疾病（肥胖、糖尿病等）防控新策略。

据了解，为了获得肠道菌群与各种健康关注的一手资料，完美公司购进了一流的测序仪、招揽了物理学、生命科学、计算机科学等多领域的交叉学科人才，打造具备二代高通量测序能力的自主检测平台，半年内获得覆盖全国几乎所有省市近6万人肠道菌群数据。

展望未来，完美公司将紧跟国家“健康中国”战略部署，将“以创新为引擎、以科研为驱动”继续为消费者提供更优质、更安全的产品和更完美的服务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)