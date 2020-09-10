吉林农安：积极构建“亲清”新型政商关系打造县域营商环境标兵

8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。
发布会上，吉林省农安县获评（区域）最具投资营商价值县（市、区）称号。近年来农安县深入分析对企服务全流程、全环节，搜集大量企业、群众反馈评价信息，推出“办、管、服”三套机制，积极构建了“亲清”新型政商关系。
农安县始终把营商环境作为最重要的生产力，以打造东北乃至中国北方最优软环境为目标，做到“主动服务不推诿、协调服务不扯皮、高效服务不拖拉、廉洁服务不设卡”。总投资155亿元的恒大新安文旅小镇项目，从摘牌到开工建设，仅用45天，在线审批时限累计仅用5个小时，成为恒大集团全国所有项目中服务最好、建设速度最快的项目。
农安县委书记张知众在接受采访时说，我们提出了“过了山海关，投资到农安”的口号，在允许的范围之内，我们承诺一定给企业打造最好的营商环境，说到做到。
近年来，农安以办事环节为突破口，着力打造办事依法依规、办事便捷高效、办事不用求人的营商氛围，让办事企业和群众有实实在在的获得感。通过“一门式、一张网”“N证联办”功能，实现了同步推送，全流程企业开办时间压缩到1个小时，个体工商户在不需要办理税控盘及印章业务情况下，30分钟内完成审核并出证。
扎实推动建设项目审批改革的各项工作，全面开展工程建设项目审批制度改革，对9类工程建设项目，分类制成审批服务流程图，按照“立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段、施工许可阶段、竣工验收阶段”四个阶段进行办理，阶段内实行“一家牵头、并联审批、限时办结”，实现让信息“多跑路”，企业“少跑腿”。
切实做到“法无授权不可为、法定职责必须为”，将服务市场、服务企业、服务群众作为政府监管首要目的，坚决摆正政府监管姿态，突出抓好“信用农安、法治农安、平安农安”建设。
坚持把信用作为市场经济的基石，把信用体系建设作为优化营商环境的重要支撑。持续开展招商引资违约失信问题专项整治，针对招商引资项目档案、合同协议、会议纪要进行拉网式摸底排查；进一步夯实信用监管工作基础，制定守信激励、失信惩戒等一系列政策措施，将市场监管、政府采购招投标与信用管理相结合，对信用好、风险较低的企业降低检查频次，减少干扰；对违法失信、风险较高企业实行100%抽查和监管；在政府采购、招标投标中，将人民银行等机构的信用报告作为重要参考依据，全面构建以信用为导向的评价体系。
坚持“严宽相济”，不断加强“双随机、一公开”监管力度，深入推进“互联网＋监管”方式，组织相关部门开展联合抽查，有效解决交叉执法、重复执法给企业增负的问题，实现监管常态化、标准化、智能化。
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