原标题：智慧建造未来，中建八局携六大亮点亮相服贸会

9月4日-9日，由商务部和北京市人民政府共同举办的2020年中国国际服务贸易交易会在京隆重举办，中建八局受邀参展服贸会首次设立的建筑服务专题，通过六大亮点技术，集中展示了建筑服务的前沿技术和发展成果，吸引了参观者的广泛关注。

研发BIM“三平台”，全方位支撑项目管理。C8BIM平台，通过手机端采集现场生产数据，系统云端集成分析，为现场数字化管理提供数据支撑；BIM施工工艺交互平台，集中创建、集成管控200余项施工工艺三维模拟动画，建立人机交互的教学、实训、考核三模块，为技术交底、新员工培训、技术投标提供辅助支撑；BIM快速建模算量平台，从标准（导入国家规范）、快速（构建多专业模型）、精准（模型编码与工程量清单映射）三个维度创建，实现高效建模与管理。

5G技术进工地，实现工地智慧管理。运用“一通多能四驱动”架构，结合人工智能、区块链、云计算加边缘计算、大数据等8项系统技术应用，实现实时的建造资源、安全、各施工环节的深度融合和监管。

三维激光扫描装备，实现质量精准管控。在著名的深坑酒店项目，中建八局利用三维激光扫描建立点云模型，与BIM模型或现场实体“虚实”匹配比对，辅助现场规划、设计验证、工程算量、质量动态管控等。该技术在深坑酒店项目对崖壁爆破实现精准计量及质量控制。

行走式3D打印装备，突破3D打印空间限制。中建八局研发的3D打印机器人，具备水平行走、竖向提升功能，现场打印建筑工地板房、样板间、售楼处、治安亭、建筑小品等。

研发推广多类别建筑机器人，实现现场机械化作业，解决建筑施工中的“危繁脏重”问题及现场机械化及智能化作业。

研发智慧运维技术，建设智慧医院平台。在多家医院项目，中建八局实现了后勤能源可视化、环境可视化、隐蔽管网可视化、资产可视化、设备与物资供应链可视化等日常运维管理。

此外，8日-9日，服贸会举办了以“智慧建造创新发展应用论坛”和“工程建设智慧化管理专题论坛”为主题的两天四场建筑服务论坛，中建八局副总经理卢克强参加论坛开幕式并表示，中建八局将充分利用服贸会平台，在数字经济、智慧建造、绿色建筑等领域发挥示范引领作用，全方位助力建筑业转型升级。中建八局首席专家邓明胜作“5G环境下智慧工地建设”主题演讲。

(责编：任妍、孙阳)