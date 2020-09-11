数字化为餐饮业发展注入新动能
本报电 中国饭店协会和美团联合发布的《中国外卖产业发展报告》显示，2019年我国外卖产业规模已达6535.7亿元，同比增长39.3%。有的餐饮企业通过社区营销布局以及私域流量运营，锁定老客户，开拓外卖服务；有的餐饮企业通过打造新技术应用和新场景，实现自助服务、无接触外带和配送，适应消费新需求；有的餐饮企业通过发展线上新零售业务，实现食品工业化发展。
疫情防控期间，一些提前实现“互联网+”、数字化布局的餐饮企业表现出良好的抗风险能力和恢复能力。此外，厉行节约、反对浪费是餐饮企业发展的必然要求。合理安排宴席流程和餐台数量，通过数字化管理实现合理采购，减少原材料浪费，实行预约制等，都是餐饮企业厉行节约的重要抓手。
（梦 雪）
广东韶关优化营商环境出实招
本报电 广东韶关市通过“马上办”服务模式改革和常态化使用容缺办理等创新制度，实现“商事登记马上办、开办企业一日成”。今年3月，韶关市推出优化营商环境实招，8家外来高新企业通过“马上办”服务和“容缺办理”两小时内实现企业开办；8月，新开办企业刻章费用由财政支付，实现企业开办零成本。当地新登记市场主体稳步攀升，截至8月底，全市登记市场主体185693户，同比增长10.08%。
韶关市主动对标粤港澳大湾区营商环境评价指标，大力破解“照后准营”的难题，加大在行政审批实质审查领域的改革。通过充分授权、容缺办理、制度保障等措施，对食品生产许可等五大类行政审批事项，通过审批流程再造实现“马上受理、马上启动”。145个政务服务事项，实现“审核合一”一岗办结110项，派驻行政服务中心窗口审批事项占总事项比例达100%，审批时限压缩到3至5个工作日。
（陈惠韶）
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】