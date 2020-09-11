数字化为餐饮业发展注入新动能

本报电 中国饭店协会和美团联合发布的《中国外卖产业发展报告》显示，2019年我国外卖产业规模已达6535.7亿元，同比增长39.3%。有的餐饮企业通过社区营销布局以及私域流量运营，锁定老客户，开拓外卖服务；有的餐饮企业通过打造新技术应用和新场景，实现自助服务、无接触外带和配送，适应消费新需求；有的餐饮企业通过发展线上新零售业务，实现食品工业化发展。

疫情防控期间，一些提前实现“互联网+”、数字化布局的餐饮企业表现出良好的抗风险能力和恢复能力。此外，厉行节约、反对浪费是餐饮企业发展的必然要求。合理安排宴席流程和餐台数量，通过数字化管理实现合理采购，减少原材料浪费，实行预约制等，都是餐饮企业厉行节约的重要抓手。

（梦 雪）

广东韶关优化营商环境出实招

本报电 广东韶关市通过“马上办”服务模式改革和常态化使用容缺办理等创新制度，实现“商事登记马上办、开办企业一日成”。今年3月，韶关市推出优化营商环境实招，8家外来高新企业通过“马上办”服务和“容缺办理”两小时内实现企业开办；8月，新开办企业刻章费用由财政支付，实现企业开办零成本。当地新登记市场主体稳步攀升，截至8月底，全市登记市场主体185693户，同比增长10.08%。

韶关市主动对标粤港澳大湾区营商环境评价指标，大力破解“照后准营”的难题，加大在行政审批实质审查领域的改革。通过充分授权、容缺办理、制度保障等措施，对食品生产许可等五大类行政审批事项，通过审批流程再造实现“马上受理、马上启动”。145个政务服务事项，实现“审核合一”一岗办结110项，派驻行政服务中心窗口审批事项占总事项比例达100%，审批时限压缩到3至5个工作日。

（陈惠韶）

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 19 版）

(责编：马昌)