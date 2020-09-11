百货业数字化转型探新路（消费万花筒）

杭州武林银泰SK-Ⅱ专柜的马珂已经做了4年导购，前不久，她和同事们做起了化妆品直播带货，超过1000人次的顾客看完她的短视频后进入天猫SK-Ⅱ官方旗舰店购买。

“通过直播，银泰场内的效率得到比较大的提升，导购通过直播的方式也会带来更多的服务价值。”银泰商业首席执行官陈晓东说，直播是银泰全渠道业务的重点之一。截至6月底，有超过5000名导购参与其中，日均开播超200场。

中国百货商业协会日前发布的《实体零售全渠道及数字化发展报告》认为，当前实体零售开展全渠道经营和数字化能力建设，是多年线下实践发展的必然结果，也是受疫情影响产业转型升级的体现。提升数字化能力已成为众多企业经营管理的关键内容，在资金和人员投入、项目优先、与第三方合作等方面都有直接体现。

比如，前期的数字化投入和到家业务的布局让位于深圳市的天虹数科商业公司在疫情防控期间获得了快速发展。天虹推出了无接触配送服务，在全国共设置了2500多个自提点。一季度，线上业务销售同比增长了116%，天虹超市到家销售占比达17%，销售环比增长103%，订单量环比增长64%。近5200万人次通过天虹APP及天虹小程序获取信息或消费。

前些年，不少百货公司纷纷布局电商。最近几年，百货公司数字化转型有了新突破，在小程序、公众号、社群等方面做足文章，初步完善了移动端的全渠道体系。

根据中国百货商业协会和冯氏集团利丰研究中心的联合调查，在100多家以经营百货业态为主的企业样本中，已开展线上销售渠道的企业占比达到70%。其中，开展形式以公众号为主的占70%，开展小程序的占56%，自建网络销售平台的占46%，入驻第三方网络销售平台的占36%。

中国百货商业协会的专家认为，今天的全渠道不仅是销售通路的全渠道，更是信息传播、会员服务、运营管理的全渠道。利用数字化和全渠道手段，百货业会更加注重提升对顾客的吸引力。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 19 版）

(责编：马昌)